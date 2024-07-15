连续两届欧锦赛与冠军擦肩 英帅索思盖特称须时间决定未来

（柏林综合电）英格兰主帅索思盖特（Southgate）在球队于欧锦赛决赛1比2不敌西班牙后表示，须时间决定自己的未来。

现年53岁的索思盖特自2016年上任以来，带领“三狮军团”英格兰两次踢入欧锦赛决赛，世界杯则一次闯入半决赛，另一次止步八强。这样的成绩是欧洲传统劲旅中，近八年来最好的。

然而，连续两届欧锦赛都倒在决赛这一道坎上，与冠军失之交臂，却让索思盖特深陷苦恼之中，不晓得问题到底出在哪里。

他与英格兰足总的合约将在今年底到期，当被问到是否会续约时，他说：“我完全明白你们为什么须要问我这个问题，但我必须先与幕后的一些重要人物讨论。

“毫无疑问，英格兰拥有一些非常出色的年轻球员。我们也在那些重要的比赛中有稳定的表现，但我们总是过不了最后一关。”

他补充说：“在这样的失败之后，很难这么快进行反思。

“当然，带领英格兰踢入两个决赛是前所未有的，但我们为胜利而来，却无法凯旋。”索思盖特的言语中充满了遗憾。

至于球队未能在帕尔默（Palmer）于第75分钟以一记超级远射扳平比分后乘胜追击，索思盖特认为疲劳与伤病是关键因素。

他说：“我认为到了比赛后期，主要是身体的一些问题造成了影响。”

英格兰对荷兰的半决赛，比西班牙对法国的半决赛迟一天举行，所以英格兰球员确实比西班牙球员少休息一天。另外，在半决赛受伤的队长凯恩（Kane）虽及时伤愈归队，在决赛中首发上阵，但他的整体表现不佳，在第61分钟就成为了第一个被索思盖特换下的球员。