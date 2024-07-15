连续两年击败乔天王 阿尔卡拉斯实现温网男单卫冕

21岁西班牙球员阿尔卡拉斯连续第二年在温网男单决赛中击败乔科维奇。后者称将继续征战至2025年，并希望在巴黎奥运会上夺牌。

（伦敦综合电）西班牙天才小将阿尔卡拉斯（Alcaraz）在新加坡时间星期天（7月14日）晚上举行的温布登网球锦标赛男单决赛中，以6比2、6比2、7比6（7比4）直落三盘，连续第二年击败七届温网冠军乔科维奇（Djokovic），拿下职业生涯第四个大满贯冠军。

阿尔卡拉斯在前两盘攻防两端表现出色，而乔科维奇无论发球还是网前尝试效果均不佳，前两盘都以6比2迅速结束。第三盘比赛双方鏖战至抢七大战，阿尔卡拉斯在6比4领先时的发球，迫使乔科维奇回球上网直接得分，再次举起冠军奖杯。

去年的决赛则胶着许多，双方打满五盘才决出胜负。阿尔卡拉斯虽以1比6输掉第一盘，但之后成功逆转拿下冠军，终结了乔科维奇在温网34场的连胜纪录。

年仅21岁的阿尔卡拉斯在2022年拿下美网，2024年拿下法网，温网则实现了卫冕。他因此加入了博格（Borg）、贝克尔（Becker），以及维兰德（Wilander）的行列，成为22岁之前就赢得四项大满贯冠军的球员，同时也是职业网球时代第六名同年获得法网与温网男单双料冠军的球员。

在场地中心接受采访的阿尔卡拉斯谦虚地说：“能和像乔科维奇一样伟大的球员同场竞技，并举起温网奖杯是我的荣幸。

“但我觉得自己还不是个冠军，不像他们（乔科维奇）一样的冠军。”

他在赛后接受采访时补充：“我不知道自己的极限在哪里，现在不会去考虑这个问题。我只想继续成长，继续努力，继续取胜。”

坚称明年重返温网 乔科维奇盼巴黎奥运夺牌

值得一提的是，上一名成功卫冕温网男单冠军的正是乔科维奇，他甚至三次实现两连冠，分别在2014年和2015年、2018年和2019年，以及2021年和2022年。

乔科维奇赛后坚称明年一定会重返温网，他说：“我非常想再次来到这里，这不会是我最后一个温网。”

目前手握七个温网冠军与24个大满贯冠军的乔科维奇，本有望在此追平由瑞士天王费德雷尔（Federer）创下的八次温网冠军纪录，并超越同样取得24个大满贯冠军的澳大利亚女名宿玛格丽特·考特（Margaret Court），成为史上最多大满贯锦标的球员。

但今年他的世界第一排名及澳网冠军被意大利好手辛纳（Sinner）抢走，法网和温网冠军头衔则被阿尔卡拉斯夺走。

尽管如此，在来临的巴黎奥运会，37岁的乔天王还是希望能夺牌。