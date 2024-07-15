英格兰队长凯恩与另五名球员共享欧锦赛金靴奖

因为制度上的改变，英格兰队长凯恩（Kane）在本届欧锦赛与另外五名球员共享金靴奖。

这五名球员是西班牙夺冠功臣之一奥尔默（Olmo）、荷兰前锋哈克波（Gakpo）、德国边锋穆西亚拉（Musiala）、格鲁吉亚前锋米卡乌塔泽（Mikautadze）和斯洛伐克边锋施兰茨（Schranz）。

以往，如果有多名球员进球数相等，欧洲足联会以助攻数决定金靴奖得主，但本届欧锦赛决赛之前，他们却突然宣布更改制度，只以进球数判断奖项花落谁家。因此，由于凯恩和奥尔默在决赛中没有进球，两人只能和之前与他们一样同进三球却早已出局的哈克波、穆西亚拉、米卡乌塔泽和施兰茨共享金靴。

在上届欧锦赛上，葡萄牙球星“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）和捷克前锋希克（Schick）以四个进球并列射脚榜榜首，但帅罗最终因贡献了一个助攻而力压希克穿走金靴。

值得一提的是，三个进球是自2012年欧锦赛以来，金靴奖得主的最低进球数。

在该届赛事中，西班牙前球星托里斯（Torres）和另外两名球员不仅进球（三球）相同，连助攻数也一样，欧足联最终以较短的上场时间把金靴奖颁给了托里斯。

如果用以往的方式来计算，那奥尔默应是本届的最后赢家，因为他有两个助攻，上场时间也最短。