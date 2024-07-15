阿根廷加时险胜哥伦比亚 第16次捧起美洲杯

（佛罗里达综合讯）阿根廷与哥伦比亚在美洲杯决赛中进入加时赛，阿根廷最终以1比0击败哥伦比亚，成功卫冕。这场比赛原定美国时间星期天（7月14日）晚上8时开始，却因为大批无票球迷试图闯入球场，三度延迟开赛时间。

这场赛事最终在晚上9时15分开赛，两队在激战90分钟后仍互交白卷，劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）在进入加时赛后的第112分钟才为阿根廷打破僵局，实现卫冕的同时，也终止了哥伦比亚的28场不败纪录。

这是阿根廷第16次赢得美洲杯，也是继2021年美洲杯和2022年世界杯后，在大赛中取得的三连胜。这次夺冠也让阿根廷超越了乌拉圭，成为夺得美洲杯冠军最多次的球队。

哥伦比亚本仗表现其实不落下风，科尔多瓦（Cordoba）早在第七分钟便有一次射门中框，勒尔马（Lerma）与里奥斯（Rios）随后也都远射试关，却被阿根廷门将埃米利亚诺·马丁内斯（Emiliano Martinez）阻挡。

梅西在第36分钟与阿里亚斯（Arias）相撞后脚踝受伤，但还是坚持踢到第66分钟才被换下。

顶替梅西上场的冈萨雷斯（Gonzalez）在第75分钟进球，不过被判越位无效。

无票球迷硬闯 比赛三度延迟

针对比赛三度延迟，最终比原定时间晚一个多小时开踢，体育场发言人说：“为了今晚的决赛，数千名未持票的球迷试图闯入体育场，严重危及到其他球迷、保安人员与执法人员的安全。”

据球迷在社交媒体发文，部分球迷在混乱中昏倒，有些则须接受治疗。不仅如此，部分阿根廷球员的家属也一同陷入了混乱。

有些球迷表示，尽管花了数千元购买门票，仍无法进场。

这不是美洲杯第一次发生混乱，上星期的半决赛就发生了乌拉圭球员与哥伦比亚球迷的冲突。