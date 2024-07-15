与波兰搭档夺混双冠军 台湾名将谢淑薇五夺温网冠军

(伦敦综合电）台湾网球双打名将谢淑薇与波兰搭档杰林斯基（Zielinski），以2比0的比分轻取冈萨雷斯（Gonzalez）与奥尔莫斯（Olmos）的墨西哥组合，于新加坡时间星期一（7月15日）夺得温布登网球锦标赛混合双打冠军。

谢淑薇与杰林斯基在决赛的第一局就破发成功，并以6比4拿下第一盘。而第二盘比赛依旧是一边倒的局面，这对澳网冠军组合以6比2的比分拿下第二盘，在76分钟内就赢下这场混双决赛。

谢淑薇与杰林斯基的组合继今年澳网夺冠后，同年取得第二个大满贯锦标，这同时也是谢淑薇第五次在温网双打赛中夺冠（另外四次是女双赛），也是她个人第九个大满贯冠军。她在比赛结束后与杰林斯基在场内自拍留念，之后一起坐在场内等待颁奖仪式。

冈萨雷斯与奥尔莫斯的组合已经创造历史，成为首对进入温网混双决赛的墨西哥组合。但他们在决赛面对谢淑薇与杰林斯基这对默契搭档时完全处于下风。

谢淑薇此届温网参加女双与混双项目，她和比利时选手埃莉斯（Elise）的女双组合止步于半决赛，输给美国女将泰勒（Taylor）和捷克女将凯特琳娜（Katerina）组合，后者则在决赛中赢得温网女双冠军。

值得一提的是，因受持续的大雨影响，赛会将原本在伦敦当地时间星期四进行的混双决赛推迟三天进行。而这场混双决赛也因此被安排在男单决赛结束后才进行，成为本届温网的闭幕战。