斗牛士欧锦赛以完美姿态登顶 英格兰输得不冤

西班牙本届欧锦赛以完美的成绩、最强的姿态登顶，除了主办国德国在复赛将他们拖入加时赛，斗牛士在其余所有比赛，都在正赛时间内战胜对手。

“斗牛士”西班牙以最叫人信服的姿态，称霸2024年德国欧锦赛，重新成为欧洲足坛的霸主。

西班牙的霸气不仅仅是夺冠，也不只是以七场全胜（包括复赛加时击败德国）登顶，更叫人惊叹的是在夺冠过程中，这支球队几乎击败了所有欧洲传统强队。

斗牛士连碾豪门登顶

与上届冠军意大利、两届世界杯四强队伍克罗地亚列在同一个小组，斗牛士不仅在两轮后确定出线资格，末轮首发阵容出现大面积轮换，仍以盟主资格晋级16强。除了意大利与克罗地亚，本次比赛被斗牛士辗过的传统强旅还包括主办国德国、夺冠热门法国，以及连续两届踢入欧锦决赛的英格兰。

本地时间星期一（7月15日）凌晨的决赛，替补上场的奥亚萨瓦尔（Oyarzabal）在球赛第86分钟才为斗牛士攻入制胜球，看似惊险，不过斗牛士在全场比赛占有明显优势，尼科·威廉姆斯（Nico Williams）在另一名小将亚马尔（Yamal）的助攻下，第47分钟为西班牙拔下头筹，帕尔默（Palmer）第73分钟为英格兰扳平比分。

全场比赛，西班牙掌控了66%的控球权，创造了16比9的攻门机会，6比4对准球门目标的攻门，10比2的角球数，这些数据都说明，斗牛士在这场决赛获得了碾压式的优势。他们夺冠理所当然，英格兰输得一点都不冤。

在斗牛士夺冠过程中，给他们制造最大威胁的或许是德国。东道主在复赛与西班牙缠斗120分钟，西班牙最终靠梅里诺（Merino）在第119分钟攻入制胜球，涉险过关。

西班牙足球有望重展昔日辉煌

西班牙曾在2008年至2012年连夺两届欧锦赛与一届世界杯冠军，之后经历一段低潮期，2020年欧锦赛踢入半决赛后似乎看到了复苏的苗头，却在2022年世界杯16强赛意外败给摩洛哥，这也导致前帅恩里克（Enrique）下课。

本届欧锦赛的斗牛士阵容中，最叫人印象深刻的是两名边路小将亚马尔（17岁）与威廉姆斯（22岁）。这两匹“快马”的出现，令斗牛士球路有了更多的变化，进攻有了更多的手段。

亚马尔（左）与威廉姆斯（右）是西班牙足球未来的栋梁。（法新社）

他们让向来以控球为主的西班牙队，有了更强大、更具威胁的防反能力。他们的快速反击更是往往叫对手措手不及。

更难能可贵的是，这两名小将的年龄意味着他们未来的足球岁月还很长，甚至可以说，目前的他们还不是最强的自己，假以时日累积了更多大赛经验，他们将成为更优秀的球员，西班牙足球在他们的加持下，重登巅峰可期。

比利时与克罗地亚年华老去

在西班牙足球重攀巅峰之际，走过黄金岁月的克罗地亚与比利时足球却步入了重组阶段。

虽说身处死亡小组，但面对小组最弱的阿尔巴尼亚，克罗地亚也只能2比2踢和，以一场不胜的尴尬成绩出局，还是叫人意外。

以莫德里奇为首的克罗地亚队不可避免地进入重组期。（法新社）

比利时则在2022年世界杯小组赛出局后，在本届欧锦赛延续没落势头，小组赛勉强出线，16强赛遭法国淘汰。

比利时与克罗地亚早早出局不叫人意外，只是印证他们已经走过了黄金年头，接下来将难免走入重组期。

被视为夺冠热门的法国与主办国德国，遭本次比赛有完美表现的西班牙淘汰，非战之罪。

至于上届冠军意大利，这支球队虽在上届决赛点球战击败英格兰称王，但考虑到他们已连续缺席两届世界杯，再加上球队目前正经历重组，早早出局也是意料中事。

欧洲传统强弱队差距缩小

看到比利时与克罗地亚因年华老去，风光不再的同时，本次欧锦赛也让大家看到，这项区域赛没有包吃的对手，包赢的比赛。

斯洛伐克、斯洛文尼亚、格鲁吉亚以及奥地利这些以往的欧洲二三流球队，这次都成功踢入淘汰赛，奥地利更是在小组赛突破法国、荷兰与波兰的重围，以盟主资格晋级16强，显示欧洲传统强队与弱队之间的差距已缩小了许多。