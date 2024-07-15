打破比利66年纪录 西班牙天才亚马尔成为国际足球大赛最年轻赢家

（柏林综合电）西班牙翼锋亚马尔（Yamal）在星期天（7月14日）与英格兰决战后，成为了赢得国际足球大赛（世界杯或欧锦赛）的最年轻球员，打破了巴西传奇比利（Pele）在1958年创下的纪录。

刚在星期六（7月13日）满17岁的亚马尔在决赛中助攻队友威廉姆斯（Williams）进球，帮助西班牙队以2比1夺冠。

亚马尔在欧锦赛中进一球，助攻四次，是自1980年以来单届欧锦赛中助攻次数最多的一人。他成为了首位在单届欧锦赛八强、半决赛以及决赛都有助攻或进球的球员，也因此毫无疑问的被名为本届欧锦赛最佳年轻球员。

他说：“这犹如做梦一样，我迫不及待回西班牙与家人庆祝。这是我能收到最好的生日礼物。”

相比之下，于2022年离世的比利在1958年世界杯决赛为巴西征战时，年龄为17岁249天。他在那场赛事中进两球，帮助巴西以5比2取得胜利。

亚马尔的出色表现，协助西班牙历来第四次称霸欧洲。（路透社）

亚马尔在这届欧锦赛中创下的纪录不少，先是在对战克罗地亚时成为了参加欧锦赛的最年轻球员以及助攻者，之后在与法国对战的半决赛中成为了最年轻进球者，以及在国际大赛的半决赛或决赛取得进球的最年轻球员。

不仅教练德拉富恩特（De la Fuente）在半决赛后称，“我们见证到了一个天才”，亚马尔所效力的西甲球会巴塞罗那（Barcelona）主帅哈维（Havi）也说：“从未见过如此优秀的球员。”