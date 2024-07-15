巴黎奥运羽球男双抽签出炉 D组死亡之组且需多打一轮

（吉隆坡综合电）巴黎奥运会羽毛球男双抽签结果出炉，D组不仅名将扎堆成“死亡小组”，选手也需多打一轮。世界羽联新加坡时间星期一（7月15日）下午举行之前推迟的男双抽签仪式，规则与结果引起羽坛争议。

因积分计算问题，巴黎奥运会羽毛球男双参赛队伍从原来的16支增加至17支，意味着有一个小组将有五对组合，比其他组多一队，得要多打一轮比赛。丹麦好手雅斯图普（Astrup）／拉斯穆森（Rasmussen）（世界第二）作为种子组合被分入D组，其他四对则为台湾选手李洋／王齐麟（世界第11）、日本名将小林优吾／保木卓朗（世界第七）、美国的邱恺翔／约书亚和中国选手刘雨辰／欧烜屹（世界第九），成为名副其实的“死亡之组”。

本应于7月12日进行的男双抽签，因世界羽联积分计算错误延期。在发现计算失误之前，奥运资格归法国组合科尔韦／拉巴尔。发现之后，将参赛资格给了另一个法国组合波波夫兄弟，随后科尔韦／拉巴尔上诉，并成功获得了参赛资格，导致有两个法国组合获得男双参赛资格，并且被抽入C组与B组，避开了死亡之组D组。

被不幸分入D组的东京奥运会金牌得主王齐麟曾在获悉男双抽签改期时，在自己的社媒发文抱怨：“自己捅的篓子自己处理好吗，原本16组变17组，小组赛多打的那组认衰？”

印尼羽协也对增加一队表达不满，认为球员受到不公平对待，违背奥运精神，世界羽联需要为自己的失误负责。