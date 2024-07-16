2024年巴黎奥运会 10件事有趣有亮点

巴黎奥运会将于7月26日至8月11日举行。这是疫情之后的首届奥运会，在一切恢复正常之余，主办当局为纪念奥运会阔别百年重返巴黎，特意开创许多先例，你又知道多少？

2024年巴黎奥运会将于7月26日至8月11日举行，现在距离开幕式不到10天，你已经做好准备迎接这场国际体育盛事了吗？

《联合早报》将从即日起与读者们一起进行倒数，先看看本届巴黎奥运会有哪些亮点和不得不知道的事，接着介绍即将出征本届奥运会的新加坡代表团，最后聚焦到个别运动员的身上。

奥运会不仅是体育健儿们四年一次竞技比武的大舞台，也是东道主难得一次推广文化与展示文化的绝好时机。法国首都巴黎享有时尚、艺术和浪漫之都的美誉，加上今年又刚好是巴黎阔别100年后再承办这场体育盛宴，主办方肯定得铆足全力，下足功夫，让世人对本届奥运会留下深刻印象。

本届奥运会究竟有哪些亮点，以及有趣或不得不知道的事？

巴黎大皇宫将在奥运会期间化身为击剑与跆拳道的比赛场馆。（法新社）

1. 多个著名地标作为比赛场地

将著名景点与地标作为奥运赛事举办地，这在奥运会史上并不罕见，但巴黎奥组委似乎有意将这一特色“发扬光大”。

毫无疑问，最令人期待的是以塞纳河作为本届奥运会开幕式的地点。各国代表团乘船经由塞纳河入场，光靠想象已觉得壮观与不可思议，这会是奥运会史上首次将开幕式搬到体育场外。

凡尔赛宫（Palace of Versailles）、巴黎大皇宫（Grand Palais）、埃菲尔铁塔（Eiffel Tower）、协和广场（Place de la Concorde）、荣军院（Invalides）等著名地标都将加入这个行列。凡尔赛宫将化身为马术与现代五项的比赛场地，击剑与跆拳道比赛将在巴黎大皇宫内进行。选手会在埃菲尔铁塔前打沙滩排球，协和广场将举行三人篮球、霹雳舞、滑板及自由式小轮车赛，荣军院将进行射箭、脚踏车赛，并见证马拉松王者的诞生。

这一切除了是主办当局希望能尽力体现巴黎之美外，更重要的是尽可能减少施工足迹，确保举办一场可持续性的奥运会。

巴黎奥运会的冲浪比赛将在距离巴黎约1万5700公里外的大溪地举行，创下奥运史上最远举办场地的纪录。（法新社）

2. 奥运史上最远的比赛场地

除了利用历史悠久和标志性景点作为比赛场地，为本届奥运会注入更多特色与“内涵”之外，巴黎奥组委将冲浪安排在距离巴黎约1万5700公里外的大溪地（Tahiti），更是创下奥运会史上最远举办场地的纪录。

大溪地是法属波利尼西亚向风群岛（社会群岛的一部分）上最大的岛屿，位于南太平洋中部，在地理位置上更靠近南美洲。

其实，1956年墨尔本奥运会的马术比赛曾经远在瑞典的斯特哥尔摩举行，但不同的是，那次是因为国际奥委会与澳大利亚政府就马匹入境问题谈判失败而采取的无奈之举，这次则是一场精心安排。

霹雳舞将在巴黎上演奥运首秀。（路透社）

3. 霹雳舞是唯一新增运动

每一届的奥运会几乎都会有新的运动入选或落选。三年前在东京，初登奥运舞台的四项运动是滑板、冲浪、运动攀岩和空手道，今年则只有霹雳舞，势必吸引全球目光。

巴黎奥运会一共设有32个大项和329个小项，大项比东京奥运会少一个。落选的是三年前首次被纳入奥运版图的空手道，以及阔别多年在东京仅“短暂亮相”的棒垒球。

虽然巴黎奥运会只新增霹雳舞一项运动，但帆船会有两个新项目——水翼风筝板和iQFoil级帆板，其中水翼风筝板是我国健儿墨士廉会出征的项目。

在东京上演奥运首秀的运动攀岩，今年在赛制上做了一些改变，原本被结合在一起的抱石（Bouldering）和速度攀岩（Speed Climbing）将被分开，以独立项目来计分。

4. 田径引入复活赛

复活赛（Repechage）一词在奥运会并不罕见，它最早出现于2008年北京奥运会的摔跤赛中，之后见于柔道、跆拳道和赛艇。在本届奥运会上，备受瞩目的田径赛将引入复活赛，但这只限于200米至1500米的径赛（包括跑步和跨栏）。

以往这些项目都只是进行预赛、半决赛和决赛，每组预赛前三名直接晋级半决赛，剩余的半决赛名额归成绩最快的非预赛前三名选手所有，但从本届奥运会开始，复活赛将取代这一赛制。没有在预赛中排名前三甲的选手，将通过复活赛来争取剩余的半决赛名额。

由于100米在预赛和半决赛之间，一般会有首圈赛，再加上决赛已一共四轮比赛；而1500米以上的比赛太耗体力，因此复活赛只会出现在200米至1500米的径赛中。

作为巴黎奥运会田径赛的主要场地，法兰西体育场史无前例地将传统的红色赛道改为浪漫的紫色。（路透社）

5. 破格且浪漫的紫色赛道

此外，作为巴黎奥运会的田径赛主要场地，法兰西体育场（Stade de France）史无前例地将传统的红色赛道改为吸睛且浪漫的紫色。

为什么要改变颜色？那是因为法国人坚守创新的初心。至于为什么选择紫色？据说那是因为它象征法国南部普罗旺斯的薰衣草。盛开时，紫色花海不仅是视觉享受，更是一种心灵的慰藉，能够缓解运动员的紧张情绪。

巴黎奥运会的花样游泳团体赛，或首次出现男运动员的身影。（路透社）

6. 花样游泳将首次迎来男运动员

在奥运会的赛场上，花样游泳向来为纯女性项目，设女子双人和女子团体两个项目。但在巴黎奥运会的团体赛，却可能首次出现男运动员的身影。这对于花样游泳运动来说，会是一个新的里程碑，同时推动这项运动朝性别平等发展前进。

将会有10支队伍参加巴黎奥运会花样游泳团体赛的争夺，每支队伍由八名选手组成。根据国际奥委会2022年12月22日的决议，男选手可以参加花样游泳团体赛的争夺，每支队伍最多可以派两名男运动员参赛，但没有强制一定要有男选手参加。

7. 普通人也能参加马拉松

为了给公众带来颠覆性的奥运体验，巴黎奥组委这次更是推出全民马拉松，让业余运动员有机会在晚上追随顶级运动员的脚步，体验奥运会马拉松线路，在某种程度上与这些奥运选手们同场竞技。

这是奥运会史上第一次组织公众跑步赛事，有42公里的全程马拉松和10公里赛供选择。

职业男子马拉松赛将在8月10日上午进行，这两项全民马拉松赛将在同日晚上举行，以确保选手们能在更舒适的环境下比赛，隔天一早则是职业女子马拉松赛。

8. 俄白罗斯运动员能以中立身份参赛

自俄罗斯于2022年入侵乌克兰以来，俄罗斯与其“帮凶”白罗斯的运动员是否应该被允许参加巴黎奥运会，便成为一个极具争议性的课题。

乌克兰希望全面禁止俄白罗斯运动员参赛，但国际奥委会认为，这样做对运动员不公平，因此决定允许俄白罗斯运动员以中立身份参加2024年巴黎奥运会，但为其制定严格的资格条件。

例如，他们只能参加个人而非团体项目，不能出席奥运会开幕式，不能在任何情况下展示国旗、国歌、颜色或任何其他标识，而且即使赢得奖牌，不会在奖牌榜上显示出来。

不过，俄白罗斯运动员也有权利选择接受或拒绝参加巴黎奥运会。据了解，网球男单世界第六的卢布列夫（Rublev）便决定不参赛，但世界第二的梅德韦杰夫（Medvedev）则已接受邀请。俄罗斯摔跤、竞技和艺术体操队也决定集体不参赛。

9. 奥运史上首次达到性别平等

众所周知，现代奥林匹克运动会已有百年历史，但你或许不知道的是，它在1896年于雅典创办时，是个“全男人”的运动会。女性运动员在四年后由巴黎首办的奥运会上首次亮相，但她们也只能参加少数的体育项目，而这个男女运动员比例明显不均的情况之后也一直存在。

不过，这个情况近年来已大有改善，2022年伦敦奥运会是一个突破，当时的女性运动员占44%，并首次能够参加所有的项目。上届东京奥运会的女性运动员名额占比升至48%，今年的巴黎奥运会则终于达到性别平等，男女运动员各占50%。

事实上，巴黎奥运会不仅实现性别平等，还更重视女子项目。过去闭幕式前的最后一项田径比赛都是男子马拉松，但今年已换成女子马拉松。

在小项设置上，巴黎奥运会也将男女混合项目从东京奥运会的18个增至22个。

巴黎奥运会选手村里的运动员房间没有安装冷气，而是会通过地板冷却系统、风扇，以及遮光窗帘等方式来降温。运动员的床铺和床垫分别由纸板和回收渔网制成。（路透社）

10. 这届奥运会最环保

环保与可持续性也是巴黎奥运会的一大特点。

过去举办奥运会时，组织者通常会投入大量资金以建设新场馆，但为了兑现将本届奥运会的碳足迹平均水平减少至往届奥运会一半的承诺，巴黎奥运会有95%的赛事在现有建筑或临时搭建的基础设施中举办。位于圣但尼的奥林匹克水上运动中心是唯一新建造的比赛场馆。

另外，选手村里的运动员房内也没有安装冷气，而是通过地板冷却系统、风扇，以及遮光窗帘等方式来降温。运动员的床铺和床垫也分别由纸板和回收渔网制成。

餐饮方面，巴黎奥组委也向低碳看齐。据报道，巴黎奥运餐所使用的80%农产品将来自法国国内，60%的食物为素食，并提供100%可循环使用的餐具。