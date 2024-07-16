泳联审委会：中国泳手药检呈阳事件 无隐瞒或不当处理

（巴黎综合电）世界泳联成立的反兴奋剂审查委员会调查显示，世界泳联在处理中国游泳选手因食品污染导致药检呈阳的事件审查中，“没有违规、处置不当或隐瞒”。

中国23名泳将在2021年的东京奥运会之前，在药检中被测出曲美他嗪（trimetazidine，简称TMZ）呈阳性。中国反兴奋剂中心调查后说，运动员是在不知情下摄入受污染食物，因此没有做出处罚，部分选手也参加了东京奥运，并赢得奖牌。

世界泳联和世界反兴奋剂组织（WADA）当时接受中方的调查结果，决定不予干预。事件在今年4月被爆出后，引发争议。

世界泳联反兴奋剂审查委员会在星期一（7月15日）发布的调查报告中提到：“世界泳联在处理TMZ事件、不反驳中国反兴奋剂中心的决定中，不存在违规、处置不当或隐瞒。”

报告提到，泳联在这件事扮演的角色有限，由于他们不负责管理药检样本，只能在中国反兴奋剂中心做出决定后审查他们所提供的档案资料，并寻找专家提供意见。这一切都遵照《世界反兴奋剂条例》和泳联的操作流程。

这项结果和瑞士检察官科蒂埃（Cottier）对WADA所进行的独立调查类似。科蒂埃早前提交的报告显示，WADA在这件事的处理中“无偏颇”。

委员会提出10条加强建议

反兴奋剂审查委员会还提出加强反兴奋剂力度的10条建议，例如公布临时禁赛名单；加强运动员和反兴奋剂组织的沟通；公开所有相关反兴奋剂决定，即使是对于没有违反兴奋剂规则运动员的信息也要公开；确保在世界泳联比赛前，解决所有待定的反兴奋剂案件等等。

为了加强公众对于泳坛反兴奋剂承诺的信任，报告中提到，世界泳联在事件被揭露前，已经增加了在奥运年期间选手进行的药检次数。

特定国家和项目的选手从今年1月1日起到巴黎奥运开幕前，由国际兴奋剂检测机构（ITA）进行四次药检；包括将参加巴黎奥运会的中国泳将在内的特定数目运动员，则会进行至少八次检测。所有赛前检测结果，将在巴黎奥运开幕前公开。