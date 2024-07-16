法国前锋吉鲁与瑞士中场沙奇里从国际赛退役

（巴黎综合电）法国前锋吉鲁（Giroud）和瑞士中场沙奇里（Shaqiri）在欧锦赛落幕后，星期一（7月15日）宣布结束国家队生涯。

法国在本届欧锦赛半决赛遭最终夺冠的西班牙淘汰，瑞士则在点球大战败给英格兰，无缘进入半决赛。

法国历史上的最佳射脚吉鲁星期一宣布退出国家队，他在137场比赛中攻进57球。

吉鲁在社媒写道：“我们长久以来害怕的时刻终于到来了：告别法国国家队的时候到了。”

这名37岁的球员说：“我为之效力了13年的法国队将永远铭刻在我心中。这是我最大的骄傲和最美好的回忆。”

在他的国际赛生涯中，吉鲁在2018年赢得了世界杯冠军，另外获得世界杯和欧锦赛亚军。他在卡塔尔举行的2022年世界杯中打破了亨利（Henry）51个进球的法国国家队进球纪录，但法国最终在决赛被梅西（Messi）率领的阿根廷点球击败。

这名阿申纳（Arsenal）、切尔西（Chelsea）和体育米兰（AC Milan）前射脚，将在下个赛季加盟美国职业足球大联盟洛杉矶队（Los Angeles FC）。

沙奇里过去三届世界杯和欧锦赛皆进球

无独有偶，代表瑞士出战125次，唯一在过去三届世界杯和欧锦赛都成功破门的中场沙奇里，同一天宣布从国家队退役。

32岁的沙奇里以32个进球退役，是瑞士国家队史上进球第四多的球员。（法新社）

现效力于芝加哥火焰队（Chicago Fire）的沙奇里是代表瑞士出场次数第二多的球员，仅次于扎卡（Xhaka，130次）。

这名曾为拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和利物浦（Liverpool）效力的边锋，于2010年3月，18岁时首次亮相国际赛场，并参加了四届世界杯和三届欧锦赛。

他在社交媒体上说：“七项锦标赛，许多进球，14年的瑞士国家队生涯和令人难忘的时刻。是时候向国家队告别了。美好的回忆仍然存在，我要对你们所有人说：谢谢！”

32岁的沙奇里以32个进球退役，成为瑞士史上进球第四多的球员。