法国前锋吉鲁与瑞士中场沙奇里从国际赛退役

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发布 / 2024年7月16日 5:51 PM
吉鲁是法国历史上进球最多的射脚。（法新社）
吉鲁是法国历史上进球最多的射脚。（法新社）

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（巴黎综合电）法国前锋吉鲁（Giroud）和瑞士中场沙奇里（Shaqiri）在欧锦赛落幕后，星期一（7月15日）宣布结束国家队生涯。

法国在本届欧锦赛半决赛遭最终夺冠的西班牙淘汰瑞士则在点球大战败给英格兰，无缘进入半决赛。

法国历史上的最佳射脚吉鲁星期一宣布退出国家队，他在137场比赛中攻进57球。

吉鲁在社媒写道：“我们长久以来害怕的时刻终于到来了：告别法国国家队的时候到了。”

这名37岁的球员说：“我为之效力了13年的法国队将永远铭刻在我心中。这是我最大的骄傲和最美好的回忆。”

在他的国际赛生涯中，吉鲁在2018年赢得了世界杯冠军，另外获得世界杯和欧锦赛亚军。他在卡塔尔举行的2022年世界杯中打破了亨利（Henry）51个进球的法国国家队进球纪录，但法国最终在决赛被梅西（Messi）率领的阿根廷点球击败。

这名阿申纳（Arsenal）、切尔西（Chelsea）和体育米兰（AC Milan）前射脚，将在下个赛季加盟美国职业足球大联盟洛杉矶队（Los Angeles FC）。

沙奇里过去三届世界杯和欧锦赛皆进球

无独有偶，代表瑞士出战125次，唯一在过去三届世界杯和欧锦赛都成功破门的中场沙奇里，同一天宣布从国家队退役。

32岁的沙奇里以32个进球退役，是瑞士国家队史上进球第四多的球员。（法新社）

现效力于芝加哥火焰队（Chicago Fire）的沙奇里是代表瑞士出场次数第二多的球员，仅次于扎卡（Xhaka，130次）。

这名曾为拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和利物浦（Liverpool）效力的边锋，于2010年3月，18岁时首次亮相国际赛场，并参加了四届世界杯和三届欧锦赛。

他在社交媒体上说：“七项锦标赛，许多进球，14年的瑞士国家队生涯和令人难忘的时刻。是时候向国家队告别了。美好的回忆仍然存在，我要对你们所有人说：谢谢！”

32岁的沙奇里以32个进球退役，成为瑞士史上进球第四多的球员。

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