西班牙欧锦赛凯旋而归 马德里万人空巷庆夺冠

（马德里综合电）庆祝球队在欧锦赛凯旋，马德里街头于新加坡时间星期二（7月16日）凌晨万人空巷，争睹捧杯英雄。

“斗牛士”西班牙在决赛2比1击败英格兰后，从德国带回欧锦赛奖杯。球队出席了国王费利佩六世与总理桑切斯的招待会后，登上敞篷巴士，在马德里街道上进行胜利游行。巴士驶过马德里街道时，街边的球迷不断高喊“冠军，冠军”的口号，不论是群众或是球队，都沉浸在一片欢腾的气氛中。

刚夺得的欧锦赛奖杯放置在装饰着“这只是开始”字样的胜利游行开篷巴士上，预示西班牙足球有着接下来几年在国际足坛上呼风唤雨的雄心。球员则穿上了印有“4”字的白色T恤，代表着西班牙第四次称霸欧锦赛。除了本届欧锦赛，西班牙也夺得了1964年、2008年，以及2012年的欧锦赛冠军。

在决赛上为西班牙攻入第一个进球的威廉姆斯（Williams）说：“目前，我们还没有意识到取得了什么成就。”

这名效力于西甲球会毕尔巴鄂（Bilbao）的22岁边锋也感谢成千上万的西班牙球迷，给予球队的爱与热情。

整个胜利游行的最高潮在敞篷巴士将球队载到西贝莱斯广场后，队长莫拉塔（Morata）举起奖杯，顿时引爆出球迷的欢呼声。

西班牙队长莫拉塔在庆祝仪式上高举冠军奖杯。（法新社）

值得一提的是，这是西贝莱斯广场短短两个月内第三次举办夺冠庆典活动。5月份，皇家马德里（Real Madrid）在这里庆祝夺得西甲冠军。6月初，皇马也在这里举行欧冠夺冠庆典。