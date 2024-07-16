羽毛球容易导致受伤 打球时应注意什么？

中国羽毛球小将张志杰在印度尼西亚比赛时在场上骤逝引起外界关注，多年前同样因心脏病相关疾病过世的奥运冠军基多和奥运季军郑在成再次被提起。作为全民热爱的运动项目，打球时应该注意什么？

张志杰在6月30日比赛时突然昏厥，被送往医院后于当天晚上11时20分宣告不治。两个星期过去，虽然张志杰的亲属已赶到印尼，但手续和善后事宜等问题，张志杰的遗体至今仍安置在当地医院的停尸间。

印尼卫生部长接受采访时说，其实张志杰有可能被救活，但由于当地的医疗保障水平和医护人员专业能力有限，未能避免这一悲剧。

6月30日，中国小将张志杰在比赛时突然昏厥。（取自互联网）

《联合早报》与Beyond Medical Group旗下Cadence Heart Centre的医疗总监，心脏病学高级顾问兼心脏电生理学家达文德星医生进行访问，谈网球、排球、羽毛球、篮球、足球和乒乓球会给身体带来什么样的压力。

达文德星医生从心率、最大摄氧量（VO₂ max），以及能量消耗方面，比较六种运动；根据每种运动对身体心血管需求的不同，从最轻到最重的强度排名为，排球、乒乓球、网球、篮球、羽毛球（单打），以及足球。

达文德星医生说：“羽毛球（单打）是一项须有高水平敏捷性、速度和耐力的激烈运动。它要求快速反应和迅速改变方向，这可能对心血管系统造成显著压力。”

他提到，如果符合以下的任何一项条件，建议找医生评估后才进行羽毛球单打比赛，以减少发病风险。

达文德星医生从心率、最大摄氧量，以及能量消耗，比较六种运动，其中足球和羽毛球是强度最高的两项运动。（达文德星医生提供）

这三项条件是：一、中年（40岁及以上）；二、有心血管疾病（如心律失常和心脏病史）；三、有心血管风险因素（高血压、糖尿病、吸烟等）。

达文德星医生补充道：“剧烈运动可能会导致有心脏病史的心律失常，甚至心脏病发作。对于那些患有潜在心脏疾病并进行剧烈运动的人来说，心脏骤停也是已知的风险。因此，上述人群应咨询心脏科医生，以评估他们是否能适合进行羽毛球等高耐力运动。”

要进行任何激烈运动前一定要有足够的热身，其中包括拉伸、慢跑和一些摆臂和弓步动作准备，以准备应对肌肉和关节的活动。如果在运动开始前有任何不适迹象，如异常疲劳、胸痛或呼吸急促就不要进行运动。

突发昏厥事件 急救方法有三

如果有人在运动中突然昏厥，该怎么办？应等待专业人员到达才急救吗？

达文德星医生说，突发昏厥事件有三种急救方法，第一是确保患者平躺在安全位置，并抬高其双腿以改善脑部血液流动。第二是检查反应和呼吸，如果患者没有呼吸或脉搏没有跳动，应立即进行心肺复苏术（CPR），并使用自动体外除颤器（AED）。

在等待医疗专业人员到达时，得继续监测患者，并在必要时进行CPR。