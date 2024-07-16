美洲杯决赛前暴乱 当局检讨安全程序

球迷未持门票试图闯入球场引发混乱，27人被捕。哥伦比亚足总会长父子因袭警被逮捕。

（迈阿密综合电）美洲杯决赛前发生暴乱，当局称将检讨安全程序，为主办2026年世界杯做好准备。共有27人被逮捕，其中包括哥伦比亚足总会长和他的儿子。

这场混乱发生在美国时间星期天（7月14日）的美洲杯决赛前，起因是未持门票的球迷冲向保安人员，试图闯入决赛场地硬石体育场。27名球迷因此被捕，超过50人被逐出场地。

警方随后封锁了场地，数百名球迷被困在炎热的体育场外，南美洲足协也一再展延阿根廷与哥伦比亚的决赛。这场赛事最终比原定时间迟了一个多小时才举行。

主办方称：“我们继续在为2026年世界杯进行筹备的同时，与活动的主办方合作，对所有安全和安保程序进行彻查。”

硬石体育场也说：“我们知道有球迷有票却无法进场，我们将与南美洲足协合作处理这些问题。没有什么比球迷与员工的健康与安全更重要。”

据悉，与2020年职业美式足球联盟锦标赛（超级碗）相比，美洲杯决赛的保安措施较为松懈。超级碗比赛时，球迷若在体育场外围出示不了门票，就无法接近体育场入口。

硬石体育场虽然未立刻针对保安措施发言，但在之前的一份声明中说，该体育场星期天的保安人员人数比一般活动“多一倍”，当天在可容纳6万5000人的体育场，有800名保安人员在场。

南美洲足协则在星期一（15日）发布声明，指责硬石体育场。

声明中说：“南美洲足协为如此盛大活动所应采取的安保措施提供了建议，但体育场并未接受或执行。”

哥伦比亚足总会长父子袭警被捕

哥伦比亚足总会长拉蒙·杰苏伦（Ramon Jesurun）与43岁儿子拉蒙·贾米尔（Ramon Jamil）因涉事被捕。

根据迈阿密警方的报告，他们（哥伦比亚足总会长父子）于赛后刚过凌晨时分，与在场的保安人员起冲突，拉蒙·贾米尔更是抓住了一名保安人员的脖子，将后者拉倒在地，并对着他的头部拳打脚踢。

拉蒙·杰苏伦父子面对三项袭警的指控。哥伦比亚足总拒绝对此作出评论。

硬石体育场是美式足球联盟迈阿密海豚（Miami Dolphins）的主场，常举办体坛大型活动并容纳大批球迷，包括四年前的超级碗。

这是美国第二次举办美洲最重要的国家队足球比赛。2026年世界杯，硬石体育场预计将举办其中七场赛事，包括第三、第四名次赛。