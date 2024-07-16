美国男篮奥运热身赛险胜澳洲

（阿布扎比综合电）美国奥运男子篮球队在阿布扎比展开巴黎奥运的首场热身赛，以98比92惊险战胜澳大利亚。

这场赛事于本地时间星期二（7月16日）凌晨举行，之前因小腿受伤缺勤球队训练的球星杜兰特（Durant）缺席这场比赛。

这场赛事，美国名将柯里（Curry）在22分钟的上场时间仅得三分，表现叫人意外。美国在最后15分钟差点丢掉一度建立起来的20分优势，最终只能以六分险胜。

洛杉矶湖人（LA Lakers）中锋戴维斯（Davis）替补出场，为美国拿下17分和14个篮板。明尼苏达灰狼（Minnesota Timberwolves）的爱德华兹（Edwards）紧随其后，拿下14分、四个篮板和两次助攻。

美国在第三节一度以20分领先，澳洲末节奋起直追，在最后五分钟将分差追至六分。不过，印第安纳溜马（Indiana Pacer）的哈利伯顿（Haliburton）连续得分稳定局面，美国最终才以98比92险胜。

澳洲球员兰代尔（Landale）、吉迪（Giddey），以及丹尼尔斯（Daniels）表现优秀，得分都在双位数，这三名球员联手贡献51分。

将首次征战奥运的柯里说，与不同球队的队员并肩作战意味着他不需要像在金州勇士（Golden State Warriors）一样担起得分重任。不过，他也承认自己发挥不理想，还在适应当中。

美国教练科尔（Kerr）说，这场热身赛提醒球员不能自满，即使大比分领先也不能松懈。

他也相信，这个自1992年以来最星光璀璨的球队，有足够时间在对垒塞尔维亚的首场奥运赛前完成磨合。美国接下来将在星期三（17日）的热身赛，率先与奥运对手塞尔维亚交锋。