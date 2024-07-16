欧锦决赛落败后 英格兰主帅索思盖特宣布辞职

（伦敦综合电）在欧锦赛决赛1比2输给西班牙后，英格兰主帅索思盖特（Southgate）星期二（7月16日）宣布辞去“三狮”主帅位置，结束长达八年的任期。在这八年期间，索思盖特除了两次率队闯入欧锦决赛外，也在2018年俄罗斯世界杯带领英格兰踢入半决赛。

索思盖特在声明中说到：“能够为英格兰效力并执教是我一生的荣幸。但现在是时候变革，迎接新的篇章。”

今年53岁的索思盖特共执教英格兰102场球赛，球队的成绩相当稳定。前任主帅阿勒代斯（Allardyce）仅在一场比赛后就因丑闻离职。当时负责英格兰青年队的索思盖特在2016年走马上任，并于2018年带领“三狮军团”杀入世界杯半决赛。

英格兰足总首席执行官布林厄姆（Bullingham）在声明中肯定索思盖特带队的成绩。声明中指出：“在1966年后的25项比赛中，我们只赢得了七场淘汰赛。而在他执教的四项比赛中，我们赢了九场。可以说，在这八年执教期间，索思盖特赢得的重要比赛，相比之前50年的总合还要多。”

本届欧锦赛，英格兰身价为所有球队中最高，达15.2亿欧元（约22亿新元）。豪华阵容也导致主帅的压力剧增。索思盖特曾在本届欧锦赛对垒塞尔维亚的首战前，暗示如果拿不到冠军就可能会辞职。他当时说：“如果我们不赢的话，我不可能会在这里。这或许是最后一次机会。”

英格兰没发挥应有水平而遭抨击

本届欧锦赛初期，英格兰因为没有发挥出应有水平而遭媒体与球迷抨击，球队0比0战平斯洛文尼亚后，英格兰球迷除了向球队发出嘘声外，甚至向球员和主帅抛掷塑料杯。

索思盖特辞职的消息传出后，市场上传出了新任主帅的可能人选，纽卡斯尔（Newcastle）主帅埃迪·豪（Eddie Howe）与两名切尔西（Chelsea）前主帅波特（Potter）和波凯蒂诺（Pochettino）被认为是最有可能的人选。