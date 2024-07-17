我国23名健儿出征巴黎奥运11赛项 阴盛阳衰逾六成献首秀

新加坡连续两届奥运会派出23名选手征战奥运会，但参加的项目稍有不同，少了跳水、公开水域游泳和体操，多了高尔夫球和皮划艇静水。

随着我国“男飞人”马克·路易斯上周获得世界田径联合会发放的外卡，新加坡确定将派出23人团队出征即将在7月26日开幕的巴黎奥运会，追平了上届东京奥运会的人数。

但我国这次只参加11个运动项目，比上届少一个。在三年前的东京奥运会上，新加坡运动员在田径、游泳、乒乓球、羽毛球、帆船、击剑、马术、赛艇、射击、跳水、公开水域游泳和体操项目都有选手参赛，但本届不会有代表出战跳水、公开水域游泳和体操，取而代之的是高尔夫球和皮划艇静水。其中，19岁的陈暄尹将会是我国在奥运会高尔夫球项目中历来的首名代表。

23名参赛选手中有17女六男，其中15人将献出奥运首秀，珊蒂（田径）、骆建佑、杨佳敏（羽毛球）、阿米塔、可丽雅（击剑）、卢军汉（帆船）、赛伊达（赛艇）和朱佩嘉（马术）都会是第二次亮相。

其中，卢军汉和珊蒂将在开幕式上担任新加坡代表团的擎旗手，前帆船奥运选手陈文皓则任团长。

新加坡代表团之“最”

最年长运动员：赛伊达

36岁的赛艇好手赛伊达时隔八年再为新加坡出战奥运会。（档案照片）

赛伊达今年36岁，是新加坡在本届奥运代表团中，唯一生于上世纪80年代的运动员。

她和其他连续第二次征战奥运会的选手不同，其奥运首秀是八年前的里约，当时她以新加坡历来首名赛艇代表的身份征奥，并最终在女子单人双桨项目中排名第23。

隔年，她宣布退役，2019年嫁给了一名美国人，之后便移居波士顿，但去年一次出差回到了里约，却让她萌生了重出江湖的念头。

由于任职于划船机公司，她这些年来从未与赛艇脱节，最终凭着努力与天赋，时隔八年后再拿到奥运参赛资格。

最年轻运动员：墨士廉

未满18岁的帆船小将墨士廉是我国在本届奥运会上最大的夺牌希望。（档案照片）

我国最年轻的代表则是来自帆船队的墨士廉，他生于2006年9月，还未满18岁。

其实，和墨士廉同年出世的还有游泳队的沈恩彤和乒乓球队的郭勇，但这两人都已过了18岁生日。

墨士廉虽是新加坡团队中的“老幺”，却已是两届水翼风筝板世界冠军，是新加坡在巴黎奥运会上最大的夺牌希望。

正因处于运动生涯的巅峰期，墨士廉之前向国防部要求延迟入伍的申请已获得批准，将在2028年洛杉矶奥运会结束后才入伍。

最快锁定奥运资格运动员：陈永进

泳将陈永进是最早拿到巴黎奥运会入场券的本地运动员，他在去年5月的柬埔寨东运会上，就已经锁定奥运席位。（谢智扬摄）

正当大部分的我国运动员都在今年，甚至可以说是近几个月才确定拿到巴黎奥运会的参赛资格，泳将陈永进却早在去年5月的柬埔寨东运会上，就锁定了奥运入场券。

擅长短距离自由泳的陈永进当时在50米自由泳预赛，游出了达到巴黎奥运会A标（21秒96）的21秒95，锁定了奥运资格，但状态火热的他在决赛中更进一步，以21秒91的成绩夺冠的同时，刷新了全国纪录和大会纪录。

除了50米自由泳之外，22岁的陈永进在巴黎奥运会上也将角逐100米自由泳项目。

值得一提的是，他是第一次参奥运会，也是新加坡游泳队在本届奥运会上的唯一“男丁”。

最忙碌运动员：沈恩夷和颜欣慧

女泳将沈恩夷（右）和颜欣慧都会在巴黎奥运会参加两项个人赛和一项接力赛。（档案照片）

至于谁参加最多项目？答案是游泳队里的两名女将沈恩夷和颜欣慧，同龄的两人都将出战两项个人赛和一项接力赛。

除了陈永进之外，“蛙后”沈恩夷是我国在本届奥运会的五名泳手中，另一名达到奥运会A标的泳手。

她是在去年11月的日本游泳公开赛中宣告“冲奥”成功。当时，她在女子100米蛙泳决赛中游出了1分06秒36的成绩，不仅刷新了由自己保持的全国纪录，也锁定了奥运会门票。该项目的奥运会A标是1分06秒79。

除了100米蛙泳之外，沈恩夷在巴黎奥运会上还将挑战200米蛙泳及4X100米混合泳接力。

专攻长距离自由泳的颜欣慧则是因为在上个月的新加坡全国游泳锦标赛的女子1500米游出了16分10秒61的B标成绩，而获得世界泳联的邀请，将赴巴黎参加奥运会。

她将参加800米自由泳项目，同时取代柯婷文负责混合泳接力赛中的自由泳环节。