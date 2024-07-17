我国女足9比0大胜澳门 陈乐恩戴帽助雌狮创最大胜仗

（新加坡讯）“雌狮”新加坡国家女子足球队星期二（7月16日）晚上在友谊赛中，主场9比0痛宰澳门，写下球队历史上最大比分的胜利。

在这场于惹兰勿刹体育场举行的比赛中，效力于德国多特蒙德（Dortmund）女足队的前锋陈乐恩上演帽子戏法，攻入三球。在美国奥克兰大学踢球的左后卫普特丽（Putri Syaliza）也梅开二度。另一位海外战将，澳大利亚布伦达拉鹰队（Boroondara - Carey Eagles）的中场林映萱则攻入一记自由球。

其他三个进球由队长罗斯纳妮（Rosnani Azman）、首次代表国家队上阵的凯拉·泰勒（Kyra Taylor），以及打破僵局的中场徐多加攻入。

这场大胜刷新了雌狮在2007年参加北京奥运会外围赛，6比0横扫马尔代夫的历来最大比分胜仗。

我国左后卫普特丽在比赛中梅开二度。（海峡时报）

主帅放眼亚细安女足赛和东运会

雌狮主帅本切利法（Bencherifa）在赛后记者会告诉《海峡时报》：“球队创造了历史，我为她们感到骄傲，也为球迷见证了球队踢出了很好的表现感到开心。”

他希望球队能延续这场胜仗带来的信心，在今年下半年举办但赛期未公布的亚细安女子足球锦标赛，以及明年的东南亚运动会踢出好表现。

在刚过去的赛季于多特蒙德大放异彩的前锋陈乐恩说：“在比赛中我认为我还有几个机会进球，但毕竟赢了9比0，这是可以令球队开心的表现。这也是我首个国际赛帽子戏法。”

去年加入多特蒙德的陈乐恩在她的首个德国赛季攻入14个联赛进球，帮助多特蒙德赢得联赛和杯赛冠军，并在下赛季征战第四级别联赛。今年19岁的她在14岁时就成为我国男女足国家队历来最年轻的进球者，也是我国首位在欧洲踢球的女足球员。她在踢完这场比赛就会回德国备战新赛季。

本切利法说：“我对于她的表现很开心，我们知道为了赢得比赛，最重要的位置之一就是射脚，她今天展现了她的能力。”