已故篮球巨星科比之父 乔·布赖恩特去世

(费城综合电）美国已故篮球传奇科比·布赖恩特（Kobe Bryant）的父亲乔·布赖恩特（Joe Bryant）于美国费城（Philadelphia）当地时间星期一（7月15日）去世，终年69岁。

拉塞尔大学（La Salle University）在当地时间星期二（16日）发布声明：“我们非常遗憾地宣布，拉塞尔篮球传奇人物乔·布赖恩特已经去世，他是探险者大家庭中备受爱戴的一员。”据拉塞尔大学篮球教练唐费（Dunphy）透露，乔最近中风复发。

乔曾在1973年至1975年为拉塞尔大学出战，之后在1993年至1996年间执教拉塞尔大学校队“探险者”（Explorer）。

乔因为对糖果的热爱，被昵称为“果冻豆”（Jellybean）。1975年，在美国职业篮球赛（NBA）选秀中，乔被金州勇士（Golden State Warriors）以第14顺位选中，后来转会费城76人（Philadelphia 76ers）。他也在职业生涯的最后九年，前往意大利联赛打球。

乔的NBA生涯共出战606场比赛，场均贡献8.7分、四个篮板和1.7次助攻。

76人发声明：乔是费城篮球传奇

76人发声明说，乔是费城本地篮球传奇，“我们向布赖恩特家庭表达对乔的深切哀悼”。

1992年退役后，乔开始执教生涯，其中包括回到母校拉塞尔大学担任三个赛季的助理教练，以及在WNBA的洛杉矶火花队（LA Sparks）执教三个赛季。

科比的遗孀瓦妮莎（Vanessa）在社媒上发文：“听到家翁去世的消息，我们深感悲痛。虽然我们在一起的时间很少，但他一直非常和蔼可亲。科比非常爱他。”

科比在2001年与妻子瓦妮莎结婚，由于父母不赞成他的婚事，科比自结婚后与父母的关系时好时坏。