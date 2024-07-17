美洲杯伤及右脚踝韧带 梅西无限期缺阵

（迈阿密综合电）美国职业足球大联盟球会迈阿密国际（Inter Miami）宣布，梅西（Messi）右脚踝韧带受伤，将无限期缺席比赛。

迈阿密国际星期二（7月16日）发表声明说：“经过医学评估后，我们确定梅西的右脚踝韧带受伤，这名队长的出场时间将取决于定期评估和伤势恢复进展。”

迈阿密国际主帅马蒂诺（Martino）在星期二较早时、检查报告出炉前说，梅西可能至少缺席俱乐部的下来两场联赛。

迈阿密国际将于美国时间星期三（17日）晚上主场迎战多伦多队（Toronto FC），星期六（20日）晚上迎战芝加哥火焰（Chicago Fire），然后再于下星期六（27日）展开中北美联赛杯冠军的卫冕征途，对垒墨西哥球队普埃布拉（Puebla）。

马蒂诺说：“他扭伤脚踝，伤势明显，所以需要进行检查并等待结果。我已经看过其他影像资料。将进行测试以确定伤势的严重程度。”

37岁的梅西在上星期天（14日）美洲杯阿根廷一球战胜哥伦比亚夺冠的决赛，于第64分钟倒地后泪流满面地被换下场。他倒地后立即看向阿根廷的替补席，躺了几分钟后，脱下右脚的球鞋，慢慢地走下球场。

随后，镜头显示他用手捂着脸，坐在座位上抽泣，后来的画面显示，他的右脚踝严重肿胀。梅西在星期一（15日）在社媒发文说，他目前情况良好，并希望尽快回归。

迈阿密国际目前在联赛东区积分榜上排名第二。