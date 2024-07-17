英格兰新主帅人选众多 英足总已有临时计划

三狮军团主帅选择不少，如需本土教练纽卡斯尔主帅埃迪与切尔西前主帅波特可能性大，若选择海外教练，葡萄牙名帅莫里尼奥与曼市主帅瓜迪奥拉都有被提及。

（伦敦路透电）自索思盖特（Southgate）辞去英格兰主教练一职后，坊间传出新任主帅的许多可能人选。其中，纽卡斯尔（Newcastle）主帅埃迪·豪（Eddie Howe）与切尔西（Chelsea）前主帅波特（Potter）最有竞争力。

在索思盖特于星期二（7月16日）辞去英格兰国家队主教练一职后，英格兰足总首席执行官布林厄姆（Bullingham）在声明中就提到已经着手寻找下一任主帅：“任命接班人的过程正在进行中，我们将尽快确认新主帅人选……我们9月将征战欧洲足联国家联赛（UEFA Nations League），若必要的话，我们已准备好临时计划。”

下一任主帅或须符合三个条件：执教过英超球队，有能力控制更衣室，能承受大量压力与批评。

如果英足总选择一位本土教练，那目前最有可能的是纽卡斯尔（Newcastle）主帅埃迪·豪、切尔西前主帅波特（Potter）和英格兰现21岁以下队主帅卡斯利（Carsley）。

但纽卡斯尔首席执行官伊尔斯（Eales）明确表示，球会将全力争取留住埃迪，很可能会支付可观的薪金。

“对我们来说，他是纽卡斯尔当前项目中需要的合适人选，这也是我们与他签署长期合同的原因。”

而卡斯利的情况与当年索思盖特极其相似。索思盖特在2016年就负责英格兰青训，因前任主帅阿勒代斯（Allardyce）仅在一场比赛后就因丑闻离职，英足总临时征召索思盖特上任。

波特目前赋闲在家，在2023年被切尔西开除的他可以立马上任。

其他可能性较低的人选包括切尔西传奇队长兰帕德（Lampard）和“红军”利物浦（Liverpool）前球星杰勒德（Gerrard），两人虽然职业生涯成就满满但成为教练后执教水平欠佳，缺乏竞争力。

曼联名宿内维尔（Neville）在接受采访时说：“任命其他国籍的主教练是错误的，我们须要培养一位英格兰教练。”

莫里尼奥 瓜迪奥拉 克洛普 海外教练人选巨星云集

但依旧有异国名帅的名字被提及，如南安普敦（Southampton）、托特纳姆（Tottenham）、巴黎圣日耳曼（PSG）和切尔西前主教练阿根廷人波凯蒂诺（Pochettino），曾执教切尔西和拜仁慕尼黑（Bayern Munich）的德国人图赫尔（Tuchel），以及他的同胞、最近离任的利物浦前主教练克洛普（Klopp）。

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）在球队赢得史无前例的英超四连冠后曾坦言，他有可能在下赛季离开曼市。（路透社）

葡萄牙名帅莫里尼奥（Mourinho）的名字也有冒出来，而与球会合同于明年到期的曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）也被提及。

其他被提到的教练还包括74岁的阿申纳（Arsenal）功勋主帅温格、德国籍主帅克林斯曼（Klinsmann）和有“保级专家”之称的阿勒代斯（Allardyce），以及英格兰女足队的荷兰籍主教练萨琳娜·韦吉曼（Sarina Wiegman） 。