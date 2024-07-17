陈韦佐陈家盛男子佩剑穿金戴银 闪耀共和联邦青年击剑赛

本届共和联邦青年暨青少年击剑锦标赛在新西兰举行，男子佩剑手陈韦佐星期二（7月16日）与队友陈家盛会师决赛，提前为我国包揽金银牌。

陈韦佐和陈家盛分别在半决赛以15比6和15比9，战胜英格兰和澳大利亚的对手后，成功会师决赛。来到决赛，陈韦佐没有遭到太大挑战，他最终以15比3夺得冠军。

20岁的陈韦佐是新加坡头号佩剑手，他的成人世界排名是第184位，青少年世界排名则是第54位。能在本届共青赛夺冠，陈韦佐告诉《联合早报》：“能为新加坡赢得金牌是一种难以置信的感觉，能与我的队友陈家盛一同站在领奖台上更是让这一刻变得尤为特别。”

参加这项比赛时，陈韦佐不去设定期望，而是选择专注于享受这项运动，将紧张情绪抛诸脑后。

他继续说：“虽然这枚奖牌是我青少年生涯的巅峰，但我会它视为漫长而艰难旅程的开始。这次的成功只会激发我继续努力的决心。尽管前方道阻且长，我仍将坚持不懈，会在未来几年尽最大努力代表新加坡参赛。”

陈韦佐和陈家盛星期四（18日）会亮相团体赛。

在星期三（17日）的比赛中，我国代表带回二银二铜，丘仰恩、杜昀韬和苏恒旭在男子花剑项目均闯进四强之林。丘仰恩在半决赛以15比12战胜杜昀韬后，在决赛11比15不敌苏格兰的大卫·克利，苏恒旭则是在半决赛11比15败给克利。

女子佩剑方面，2023年柬埔寨东南亚金牌得主王洁敏也打入决赛，青少年世界排名第21的她在决赛11比15败给青少年世界第五的澳洲剑手薇罗妮卡·瓦西列娃。

星期四除了会进行男子佩剑团体赛，还有男子重剑和女子花剑团体赛，我国在男子重剑和女子花剑没有代表。