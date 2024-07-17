泳联会长蔡荣俊确诊白血病 任满后不竞选连任

（新加坡讯）新加坡泳联（SAQ）会长蔡荣俊因确诊慢性粒细胞白血病（chronic myeloid leukemia），星期三（7月17日）宣布2024年8月任满后将不会竞选连任，并将支持泳联秘书长吴多泉接班。

42岁的蔡荣俊在与《海峡时报》的专访提到，他今年3月发现自己患上白血病。“当你得知这样的消息时，真的不知道该做什么。我也去找了专家复诊，确定是患上白血病。”

他说：“这是我以前曾想象的最坏情况，我不知道是否已经为我的家庭做足了准备，尤其现在我有一个三岁女儿。”

2022年，蔡荣俊当选泳联会长时，没有收到反对票，任职期间带领泳联参加多项比赛，开展多个项目。例如，2023年柬埔寨东南亚运动会，新加坡游泳队获得22枚金牌，重夺男子水球冠军。他说，在2023年杭州亚运会收获的一枚银牌和10个“令人心碎”的第四名为“非常好的成绩”，还特别提到新加坡女子水球队今年2月在卡塔尔世锦赛的首次亮相。

但他的任期也出现一些有争议的事件，包括2022年部分国家游泳运动员承认吸食大麻，以及最近关乎泳手柯婷文和颜欣慧的巴黎奥运会选拔事件。

蔡荣俊说：“这些决策很难做出，因为涉及敏感问题。但会长须做出公正、明智，有时不受欢迎的正确决定。”

参与水上运动的人数增加 为任期内最满意

但在任期内令他最为满意的是参与水上运动的人数不断增加，会员数量从112人增至137人。两年内参加SAQ组织的水上项目和比赛的人数，从2600人增至2800人。

作为一名前国家运动员，蔡荣俊参加过东南亚、亚洲、共和联邦和奥运会比赛，并分别在2001年和2002年被授予年度最佳男青年运动员和最佳男运动员奖项。

在任期的最后阶段，蔡荣俊说，将专注于组织2025年在本地举办的世界水上运动锦标赛，同时将多与家人相伴，恢复健康。他目前身兼多职，经常每天只睡四个小时。

他说，将支持46岁的泳联秘书长吴多泉接任，因为后者具有“正确的态度、能力和经验”。