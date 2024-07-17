巴黎市长下水游塞纳河 展示水质改善情况

（巴黎综合电）巴黎市长安妮·伊达尔戈星期三（7月17日）在距离巴黎圣母院不远的塞纳河段下水游泳，希望用这个方式来表明塞纳河水质已经得到改善。

距离巴黎奥运会开幕还有一周左右的时间，奥运会的开幕式将在塞纳河上进行，这条河也是铁人三项游泳比赛和马拉松游泳项目的赛场，不过塞纳河的水质依然让外界十分担忧。

据巴黎市政府公布的水质检测报告，塞纳河的部分河段在6月中旬时，大肠杆菌和肠球菌含量远远超出标准，如果在这样的环境游泳可能导致结膜炎、肠胃炎、葡萄球菌感染等问题。

自1923年起，巴黎市政府就已下令禁止在塞纳河的市内河段游泳，为举办奥运会，法国政府投入巨额资金改善水质。报道称，法国春季多雨是塞纳河水质下降的主因，强降雨导致上游有未经处理的废水和雨水混合排入河流。

巴黎市长安妮为了展示塞纳河水质已获得改善，身穿潜水衣和护目镜，与巴黎奥运会和残奥会主席埃斯坦盖，以及一些俱乐部泳手一起下水游泳。

他们一行人沿河游了大约100米，切换自由泳和蛙泳。

安妮说：“我们允许奥运会在这里举行，并在比赛结束后让人们游泳。通过清洁河流，我们也避免了污染海洋。我们必须让城市适应气候变化，而河流是其中的一部分。”

巴黎水务公司每天将对水质进行两次检查，如果水质还是无法达到要求，铁人三项将取消游泳项目，而马拉松游泳则将在马恩河畔韦尔水上运动体育中心进行。