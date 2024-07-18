五新泳手出征奥运会 我国泳队迎新时代

本届奥运会游泳项目非常引人瞩目，新加坡派出五名代表角逐，这是自2012年后最多泳手的一次。外国选手方面，美国和澳大利亚对奖牌榜老大之位虎视眈眈，中国今年也在其中三个项目领跑世界第一。

新加坡游泳队这次的奥运会代表都是“00后”，年龄介于18岁至24岁，他们的共同点就是首次参加奥运会。这意味着，我国泳队已迎来新时代。

三年前出战东京奥运会的游泳代表是约瑟林、柯正文和柯婷文，如今约瑟林已退役，柯正文和柯婷文未能达标，无缘出征。

在这五人代表团中，陈永进和沈恩夷均达到A标直接获得参赛资格，颜欣慧则是以B标成绩获得世界泳联的邀请，沈恩彤和柯敬文则是接力赛成员。

我国在2021年东京奥运会和2016年里约奥运会分别只有四名（包括公开水域泳将刘俐杉在内）和三名泳将参赛，这是自2012年伦敦奥运后再有五名泳手亮相。

陈永进是我国第一个获得巴黎奥运会资格的选手。（谢智扬摄）

柯敬文在接力赛负责蝶泳棒。（档案照片）

沈氏姐妹沈恩夷（左）和沈恩彤首次亮相奥运会。（档案照片）

受邀搭上末班车 颜欣慧：是长距离游泳选择我

颜欣慧是我国长距离自由泳佼佼者。（档案照片）

能够参加奥运会这个过程，对颜欣慧来说并不容易，她除了要和时间赛跑，获得世界泳联邀请后也卷入和柯婷文的选拔风波。

颜欣慧2021年获得邀请后没能出战，虽然她感到非常失望，但这也激起她的求胜欲。女子1500米自由泳的A标从东京奥运的16分32秒04提升到16分09秒09，颜欣慧这周期最好的成绩是上个月游出的16分10秒61。

她说：“我们只有三年去努力，我的教练没有放弃我，他们相信我能做到。很多东西都激励着我，我很想让新加坡为我自豪，为了让长距离项目的成绩来到世界舞台，我们付出了很多。

“教练从小让我尝试很多项目，慢慢发现我其实能游长距离，我们把精力放在这里，在世界级赛事也取得不错的成绩。”

今年是颜欣慧和教练谢健荣合作的第10年。谢健荣也透露，颜欣慧过去七年刻苦训练，大约只有过三次假期，除了念书，她日复一日出国训练和比赛。

当被问及能大幅提升成绩的秘诀时，谢健荣说：“没有别的，只有坚持和努力，还有清楚自己在追求什么。”

美澳龙虎斗 谁会成为今年霸主？

国际泳坛方面，澳洲游泳队这几年持续进步，他们在2021年东京奥运会游泳奖牌榜上以九金紧追美国的11金，到了2023年福冈世锦赛，他们则以13金成为霸主，超越美国的七金。

美国的奥运游泳霸主地位从1992年起从未断过，来临巴黎奥运会，且看澳洲能否打破他们的垄断。美国最后一次没当上奖牌榜老大是1988年的汉城（首尔）奥运会，当时获得最多金牌的是东德。

美国长距离自由泳女王凯蒂，有望在奥运女子800米自由泳实现四连冠。（法新社）

澳洲上届凭借艾玛·麦基翁（Emma McKeon）、凯莉·麦基翁（Kaylee McKeown），以及阿里亚尔妮·蒂特穆斯（Ariarne Titmus）这三名女将赢得九枚金牌，三人今年依旧在出征名单上。凯莉在女子200米混合泳和200米仰泳项目中，成绩排名今年世界第一；阿里亚尔妮则是女子200米和400米自由泳世界纪录保持者，她在这两项的成绩同样是今年世界第一。

参加奥运会前，阿里亚尔妮上个月在澳洲选拔赛打破女子200米自由泳世界纪录。（法新社）

各单项的成绩排名看，美国表现依旧强势，他们目前领跑九个项目的世界排名第一，其中包括长距离自由泳名将凯蒂·莱德基（Katie Ledecky）的女子800米和1500米自由泳。

中国泳队实力同样出色，他们在男子100米自由泳（潘展乐），男子200米个人混合泳（汪顺），以及女子100米蛙泳（唐钱婷）均排名世界第一。去年缔造世界纪录并实现蛙泳金牌套餐的覃海洋今年状态一般，他的100米蛙泳最大对手是在这个项目实现二连冠的英国“蛙王”皮迪（Peaty）。

我国泳将资料

陈永进小档案

出生日期：2002年3月11日

参赛项目：男子50米和100米自由泳

最佳成绩：2018年亚运会男子100米和200米自由泳接力赛铜牌

参加奥运会次数：首次

比赛时间：7月30日至31日（100米）、8月1日至2日（50米）

沈恩夷小档案

出生日期：2003年3月3日

参赛项目：女子100米和200米蛙泳、女子4x100米混合泳接力

最佳成绩：世界杯游泳赛女子200米蛙泳铜牌、2022年和2023年东运会获得七金两银一铜

参加奥运会次数：首次

比赛时间：7月28日至29日（100米）、7月31日至8月1日（200米）、8月3日至4日（接力）

颜欣慧小档案

出生日期：2003年7月22日

参赛项目：女子800米和1500米自由泳、女子4x100米混合泳接力

最佳成绩：2017年至2023年东运会取得11金1银1铜

参加奥运会次数：首次

比赛时间：7月30日至31日（1500米）、8月2日至3日（800米）、8月3日至4日（接力）

柯敬文小档案

出生日期：2000年12月20日

参赛项目：女子4x100米混合泳接力

最佳成绩：2015年至2023年东运会取得20金1银3铜

参加奥运会次数：首次

比赛时间：8月3日至4日

沈恩彤小档案