阿根廷球员高唱歧视法国队歌曲 国际足联展开调查

（布宜诺斯艾利斯综合电）阿根廷球员在赢得美洲杯冠军后唱了一首带有种族歧视意味、针对法国队的歌曲，引起后者向国际足联抗议。国际足联指出，正在调查此事。

阿根廷中场恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）日前在社交媒体Instagram直播时，和队友唱了一首讽刺许多法国球员拥有非洲血统的歌曲，引发轩然大波。

费尔南德斯过后删除视频并道歉，称他“因沉浸在球队庆祝的喜悦中而上头”，并强调他反对任何形式的种族歧视。“这首歌包含极具侮辱性的词语，我完全没有理由为这些错误辩解……这段视频绝不真实反映我的性格和为人。我为此真诚地道歉。”

不过覆水难收，据报道，费尔南德斯在切尔西（Chelsea）的法国籍队友对他相当愤怒。后卫福法纳（Fofana）公开批评这是“无拘束的种族主义行为”，并和迪萨西（Disasi）、古斯托（Gusto）等共10名切尔西队友取消对费尔南德斯的关注。

切尔西和国际足联都发声明调查此事。切尔西说，任何形式的歧视行为都是无法接受的，他们已经启动内部纪律程序。国际足联也强烈谴责这些行为。

要求梅西道歉 阿根廷副部长丢饭碗

阿根廷队长梅西（Messi）尽管当时没有和队友们在一起，但被阿根廷体育部副部长加罗（Garro）要求他与阿根廷足总主席塔皮亚（Tapia）作为代表道歉。

只不过加罗的发言得不到政府的支持，最后他还丢了饭碗。阿根廷总统米莱（Milei）所属的总统办公室在社媒X宣布：“没有一个政府可以告诉阿根廷国家队、世界冠军和美洲杯冠军，或任何其他公民该说什么，该想什么，该做什么。出于这个原因，胡里奥·加罗不再担任国家体育部副部长。”

加罗过后道歉说：“尽管我将永远站在一切形式歧视的另一边，但如果有冒犯任何人，我对此道歉。这从来都不是我的本意，也是我提出辞职的原因。”

这已经不是法国球员第一次被歧视，费尔南德斯所演唱的歌曲在2022年世界杯决赛，法国不敌阿根廷的比赛也出现过。法国球员赛后也在社交媒体遭遇种族歧视，引起法国内阁呼吁国际足联展开调查。