美国男篮友谊赛大胜塞尔维亚 詹皇：还有很大改进空间

（阿布扎比法新电）“詹皇”詹姆斯（James）对美国队在星期三（7月17日）阿布扎比友谊赛中以105比79战胜塞尔维亚队所取得的进步感到满意。但他坚称，在争夺奥运金牌的过程中，“还有很大的改进空间”。

在星期一（15日）险胜澳大利亚的比赛中，美国队在比赛临近结束时差点被对手逆转20分的领先优势，而在对阵约基奇（Jokic）领衔的塞尔维亚队的比赛中，美国队终于展现统治力。

柯里（Curry）在上一场美国队以98比92险胜澳洲队的比赛中仅得到三分，而在星期三的比赛中，他状态火热，在第一次进攻中就投中三分球，并最终获得全队最高的24分，三分球九投六中。

詹姆斯谈到柯里时说：“我们之所以这样设计（开场战术），就是为了让他找到状态。

“他看到一个球进了，你就知道这对他接下来的比赛，对我们所有人接下来的比赛意味着什么。他定下了基调，我们只是努力继续给他创造机会。”

替补出场的阿德巴约（Adebayo）也得到17分、八个篮板和二次助攻。他在防守端与戴维斯（Davis）无缝衔接，后者得到六个盖帽、六个篮板和七分。

最有价值球员约基奇获两双数据

美国职业篮球联赛（NBA）最有价值球员约基奇得到16分和11个篮板的两双数据，但这并无法协助塞尔维亚力克美国。两队将在7月28日的巴黎奥运会篮球揭幕战中再次碰头。

争取个人职业生涯第三枚奥运金牌的詹姆斯说：“我们还有很大的提升空间，但我们希望继续进步，不要浪费机会。我觉得今晚我们做得更好了。”