瑞典巴斯塔德公开赛 纳达尔与鲁德打入男双四强

（巴斯塔德讯）两位男单纳达尔（Nadal）和搭档鲁德（Ruud）组成男双，打入瑞典巴斯塔德公开赛四强。

这场赛事在本地时间星期四（7月18日）凌晨进行，纳达尔和鲁德以6比4、3比6、12比10险胜法国选手阿拉贝吉（Arribage）与搭档萨菲乌林（Safiullin），成功晋级四强。他们是在濒临败局时在决胜局中挽救了一个赛点，连续得了最后三分逆转取得胜利。

纳达尔说：“我觉得这场打得很有趣。我们在赛事到尾声时充满了情绪，但总的来说，这是一场与两位优秀选手的高水准较量。

“我们很享受比赛，观众也很热情。双打比赛观众席坐满了人，实在是太棒了。我们很享受在这里的每一天。”

在等待四强对手揭晓之时，纳达尔星期四也将在男单16强赛中对战英国选手诺里（Norrie）。这是赢了22届大满贯的纳达尔在法国网球公开赛中早早出局后，本周首次重返赛场。

鲁德则是在星期三（17日）的次轮赛钟以两个3比6不慎输给了蒙特罗（Monteiro）。他之前已两次拿下了法网亚军，也在去年的瑞典网球公开赛成功闯入了决赛。他在2021年的瑞网中夺冠。

世界排名第121的蒂兰特（Tirante）则取得了职业生涯中最大的胜利，以7比6（7比5）、3比6、6比4击败去年夺冠的卢布列夫（Rublev）。