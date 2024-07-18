奥运开幕式脚步近 巴黎市中心大范围封锁

（巴黎综合电）奥运开幕式脚步近，选手村也即将开放，法国保安部队开始封锁巴黎市中心大范围，届时开幕式也将有4万5000名警力维持安保。

开幕式预计会有多达7000名运动员乘坐约百艘驳船和河船沿着塞纳河航行六公里，河畔中心区因此从本地时间星期四（7月18日）早上11时开始封锁周遭街道。

任何想要进入塞纳河两岸戒备最森严的“灰色地带”的人，如在该地区预订酒店的游客或居民，都需要一个二维码的安全通行证。

为了这场预计迎来1000万观众的奥运会，临时体育场已在埃菲尔铁塔、荣军院（Invalides）、协和广场（Place de la Concorde）等著名地区建起；新建的奥运会贵宾通道将更加阻碍该地区的交通。

许多位于市中心的地铁站将从星期四至开幕式第二天（7月27日）关闭。

这是首届在主要体育场外举行的夏季奥运会开幕式，将有多达50万人从观众席，河边两岸以及周围的公寓观看。

运动员预计星期四开始陆续抵达，并入住巴黎北部新建的选手村。

选手村由创新建筑技术建成 可容纳1万4500人

选手村将由40种各式各样的低层住宅所组成，可容纳1万4500人，其中包括9000名运动员。它也展示了使用低碳混凝土、水循环、以及再生建筑材料的创新建筑技术。

选手村原本不打算安装冷气系统，但奥运会代表团因担心高温环境会对选手表现造成影响，还是预定了约2500台便携式制冷机。

约4万5000名警力将在7月26日（星期五）的开幕式维持安保，数千名军人及私营保安人员也将给予支援。

策划主任康斯坦丁尼蒂斯说：“我们的安全计划变动性强，总是会考虑到最新情况并做出调整。”

他也补充，巴黎与国外的警力保持密切联络，奥运会的安全计划并未因美国前总统特朗普上星期六（13日）遇袭而有所改变。