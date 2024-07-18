我国保龄球队世青赛一金一银一铜凯旋

新加坡19岁小将郑凯璘在本届IBF世青赛收获颇丰，她在女子个人赛、双人赛和团体赛都有奖牌进账。

新加坡保龄球队星期四（7月18日）结束2024年IBF世界青年保龄球锦标赛征程，以一金一银一铜凯旋。

我国女将郑凯璘在女子个人赛和女子团体赛均晋级决赛，她在当天较早时进行的个人赛中以2比0（216比168、199比156）打败芬兰的斯特拉·洛克福斯（Stella Lokfors），第二次获得青年世界级金牌。

郑凯璘曾是2019年首届世界青年保龄球锦标赛冠军

我国女将郑凯璘在女子个人赛赢得金牌。（亚洲保龄球联合会提供）

今年19岁的郑凯璘在2019年时曾赢得在法国巴黎举行的首届世界青年保龄球锦标赛冠军。

休息一会儿后，郑凯璘携白欣仪、郑宁还有诺伊尔迪娜出战女子团体赛，不过她们被马来西亚组合以2比0（221比211、236比190）击败，最终获得银牌。这是马来西亚队首次赢得该赛事女子团体金牌。

算上星期天（14日）的女子双人赛的铜牌成绩（郑凯璘和白欣仪），我国团队一共收获一金一银一铜，在女选手的奖牌榜排名第一，马来西亚以一金紧追在后。我国男选手则没收获奖牌。

我国女队很高兴每人都能带着奖牌回国，但对于没赢得团体金牌仍感到有些遗憾。她们说，虽然很高兴能晋级团队决赛，让每个人都能带着奖牌回家，但她们仍然有些失望，因为没能卫冕这枚金牌。她们仍然认为，这是一个充满收获的一周，作为一个团队已很好地应对不同形式的比赛。

在两年前的IBF世青赛上，我国收获四金一铜，金牌来自女子个人赛、女子双人赛、女子团体赛和男女混和团体赛。

我国佩剑男团在共和联邦青年暨青少年击剑锦标赛 收获铜牌

与此同时，在新西兰举行共和联邦青年暨青少年击剑锦标赛中，新加坡男队在男子佩剑团体赛收获铜牌。

我国男队代表陈韦佐和陈家盛星期二（16日）分别赢得个人赛金牌和银牌，他们在团体赛以头号种子身份亮相，首轮轮空直接晋级四强。

他们的半决赛对手是澳大利亚，比赛规则是每一位选手与对方的三位选手轮流比赛。先获得五分者为胜者，然后选手交叉进行比赛，最先获得45分的团队是赢家。

我国代表中只有陈韦佐的排名比三名澳洲选手高，在团队落后时他力挽狂澜救了不少分，但另外两名小将陈家盛和陈炜丰的实力和澳洲选手有差距，因此我国团队最终以42比45惜败。澳洲决赛时以45比31战胜印度夺冠。

我国男子花剑队苏恒旭（左起）、丘仰恩和杜昀韬将在星期五登场。（取自共和联邦青年暨青少年击剑锦标赛脸书）

星期五（19日）是最后一个比赛日，我国代表将参加男子花剑和女子佩剑团体赛，男花首轮轮空，八强的潜在对手是北爱尔兰或苏格兰；女佩的首轮对手是苏格兰，如果获胜将与强敌澳洲争夺决赛权。新加坡目前在奖牌榜上，以两金三银七铜暂居第三位。