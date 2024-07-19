从东京到巴黎 击剑“姐妹”阿米塔可丽雅再携手征奥

阿米塔和可丽雅是新加坡历来首两名获得奥运会参赛资格的击剑手，两人三年前在东京献出奥运首秀，今年巴黎将再次相伴出征。

虽然一个主攻花剑，另一个主攻重剑，但阿米塔和可丽雅却因为小时候在同一家俱乐部学击剑而认识彼此，但还不算熟络。三年前的东京奥运会，才是加深两人友情的催化剂，因为她们是新加坡击剑队当时仅有的两名代表。

当可丽雅在今年4月底于阿联酋举行的亚洲击剑奥运资格赛中夺得女子重剑冠军，从而获得巴黎奥运会的入场券时，较早前已凭借世界排名锁定奥运资格的阿米塔随即在社交媒体上祝贺“好姐妹”，并分享了两人在2021年东京奥运会上的合照。

可丽雅随即也在自己的社媒上转发了这张合照，并打趣写道：“不能留你一个人在巴黎啊！”

阿米塔（左）在可丽雅顺利搭上巴黎奥运会末班车后，在IG限时动态上祝贺“好姐妹”，并分享了两人在2021年东京奥运会上的合照。（取自可丽雅Instagram）

同龄的两人在上届奥运会都是通过最后的区域资格赛，第一次获得奥运入场券。两人同时也是新加坡击剑队史上，首两名获得奥运会资格的选手。此前征奥的新加坡击剑手都是利用外卡参赛。

本届巴黎奥运会，随着其他队友在最后的奥运资格赛纷纷落马，只有可丽雅顺利搭上奥运末班车，可丽雅和阿米塔这对“姐妹”将再次在奥运赛场上“相依为命”。

法国是半个“主场” 阿米塔期待至少打进八强

阿米塔是2017年和2019年东运会的女子花剑金牌得主，但过去两届东运会因忙于美国大学的课业而没有代表新加坡参赛。不过，她却在去年的击剑亚锦赛中获得铜牌，那同时也是新加坡击剑队在该赛事上历来的首枚个人赛奖牌。

在上个月底结束的本届亚锦赛中，阿米塔虽止步八强，但能在16强赛中打败来自中国的上届冠军陈情缘令人刮目相看。针对战胜了上届冠军后，却输给日本选手上野优佳，阿米塔说：“两个对手的风格很不同，之前的战术和技巧都派不上用场，因调整不及而败下阵来。”

阿米塔（图）在上届奥运会不敌师姐李·基弗，止步32强。（档案照片）

在上届东京奥运会上，阿米塔因世界排名不高，首圈（32强）就碰上了当时世界排名第五，自己在美国训练时的师姐李·基弗（Lee Kiefer）而惨败出局。李·基弗最终夺得了女子花剑金牌。

虽然李·基弗目前已是世界第一，但随着年龄的增长和经验的累积，今年底将满24岁的阿米塔相信，自己若再遇到李·基弗，会更有信心与其对抗到底。

而比起上届还在被冠病疫情笼罩的东京奥运会，阿米塔也认为她这次的奥运备战明显更充足，加上新加坡击剑总会去年底请来了执教经验丰富，曾带领日本队夺得两枚奥运银牌的乌克兰籍花剑总教练马塞丘克（Matseichuk），阿米塔的信心也自然而然地提高了。

谈到这两次征奥在心态上有何不同，她说：“上届我只是个参赛者，现在我感觉自己已是一名竞争者。”

至于本届奥运会的目标，阿米塔表示会竭尽所能为新加坡争取奖牌，但八强应该会是一个能让她开心的成绩。

阿米塔是法印混血儿，父亲是法国人，爷爷奶奶也都住在法国，因此对她而言，巴黎奥运会算是半个“主场”。

阿米塔之前在接受《联合早报》的采访时透露，80多岁的爷爷和奶奶届时会专程从里昂前往巴黎观战，而母亲、哥哥和姐姐也会分别会从新加坡、美国和伦敦飞往巴黎为她加油打气，所以对于巴黎奥运会，她可以说是满怀期待。

可丽雅希望能更自信

虽然同样是第二次参加奥运会，但可丽雅给人的感觉，明显没有阿米塔自信。

可丽雅坦言，上届奥运会能拿到参赛资格，是个很大的惊喜，因为自己当时的世界排名还在200名开外，而奥运会是一个高手聚集地，她甚至有种格格不入的感觉。

三年过去了，即将再站上奥运舞台的可丽雅是否已更有自信？她仍有点不好意思地说：“我希望，也选择相信自己更有信心了。这是我们一直在努力的地方，尤其是这几个月。”

可丽雅也直言，阿米塔的的自信是她最想要学习的东西。

她说：“我们在东京的时候是室友，她告诉我她小时候也不相信自己，但教练和身边的人给她了很多的信心，所以她后来也尝试对自己更有信心，结果看到了一些积极的改变。

“我不会说这对我产生了影响，但我确实感受到了她所散发出来的那道光与自信。”

可丽雅（左二）通过在阿联酋举行的资格赛，顺利搭上巴黎奥运会的末班车。（新加坡击剑总会提供）

由于在上届奥运会是世界排名最低的其中几名选手，因此可丽雅必须从64强打起。虽然成功闯过第一关，但32强她就遇上了来自罗马尼亚的头号女将安娜，结果毫无意外地败于对方剑下。

不过，可丽雅目前的世界排名已大幅度提升，预计不会再这么早遇到世界排名前列的选手。但当被问及目标时，可丽雅却拒绝透露太多，只说为自己定下了“大目标”，“肯定要做得比上一次好很多”。

亚洲女子重剑水平高

女子花剑排名前10的主要还是欧洲与美国的选手，但在女子重剑方面，亚洲国家的水平却相当高，现世界排名第一的便是来自香港的江旻憓，上届的奥运会冠军则是中国的孙一文，韩国夺得了女团亚军。

阿米塔小档案

出生日期：2000年12月15日

参赛项目：女子花剑

最佳成绩：2023年亚锦赛个人铜牌

参加奥运会次数：第二次

比赛时间：7月28日

可丽雅小档案

出生日期：2000年6月25日

参赛项目：女子重剑

最佳成绩：2019年东运会个人金牌

参加奥运会次数：第二次

比赛时间：7月27日