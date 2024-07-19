以外卡参加巴斯塔德网球赛 纳达尔勇闯男单八强

（巴斯塔德路透电）伤愈归来的西班牙天王纳达尔（Nadal）在星期四（7月18日）以两个6比4击败英国选手诺里（Norrie），晋级瑞典巴斯塔德网球公开赛复赛。

这名前世界排名第一的球员没有参加之前的温布登网球锦标赛，而是选择为奥运会做准备，并以外卡身份参加巴斯塔德公开赛，他的策略似乎奏效。纳达尔在这场复赛夺下第一盘后，第二盘比赛在1比4落后的情况下奋起直追，最终击败五号种子诺里，将与四号种子、阿根廷选手纳沃内（Navone）争夺一个四强席位。

值得一提的是，38岁的纳达尔在第一盘比赛轰出12个制胜分，并化解两个破发点，在第七局第三次破发成功。

纳达尔2023年的大部分赛季因为臀部伤势而缺阵，他在第二盘比赛一度失去主动权，但之后发起强势反击，连赢14分。

纳达尔赛后说：“我没有参加很多比赛，所以像今天这样的比赛和胜利对我有很大帮助。尝试在比赛中保持节奏，并在整场比赛给对手施加压力，这是我需要改进的地方，因为我打的比赛还不够多。”

在来临的巴黎奥运会上，纳达尔将重返他曾14次夺得法网冠军的罗兰·加洛斯红土球场参加男单赛，并将与法网和温网冠军、西班牙同胞阿尔卡拉斯（Alcaraz）搭档参加男双比赛。巴黎奥运会网球比赛将于7月27日至8月4日举行。