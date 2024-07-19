曼联截胡皇马签18岁后卫约罗 格林伍德争议声中转会马赛

欧洲转会市场开锣，曼联动作频频，约罗成为球队今夏第二个新援。西班牙欧锦赛冠军球员威廉姆斯则是转会市场抢手货，巴塞罗那球迷通过TikTok打赏，想为球队签约威廉姆斯尽绵薄之力。

（曼彻斯特路透电） 曼联（Manchester United）在英国时间星期四（7月18日）以6200万欧元（约9077万新元），签下里尔（Lille）的18岁法国后卫雷尼·约罗（Leny Yoro），双方签约五年。

这名中后卫上赛季出场41次，帮助里尔获得法甲第四名，确保了欧冠资格，也入选了赛季最佳阵容。约罗曾被多支欧洲豪门追逐，皇家马德里（Real Madrid）是与他联系最紧密的球队之一。

他的到来，将补强一直以来受伤病困扰的曼联后防线。曼联后卫瓦拉内（Varane）此前已在赛季结束后离队。

约罗是“红魔”曼联继签约荷兰前锋齐尔克泽（Zirkzee）之后的第二笔重磅引援。齐尔克泽上周以4250万欧元的价格，从意大利球队博洛尼亚（Bologna）加盟。

约罗在声明中说：“在职业生涯初期就加盟曼联这样的球会，是一种难以置信的荣誉。”

曾陷强奸家暴丑闻 格林伍德加盟马赛遭市长反对

格林伍德永久转会离开曼联，转战法国联赛。（路透社档案照片）

另一方面，22岁的曼联前锋格林伍德（Greenwood）则在争议声中，以3160万欧元转会至法国球队马赛（Marseille）。格林伍德签约五年，将身披10号球衣。曼联未来还能获得他下次转会中50%的转会费。

格林伍德相信将顶替离开马赛的前锋奥巴梅扬（Aubameyang）。后者同日早些时候，加盟沙特阿拉伯球会艾加第斯亚（Al Qadsiah）。

不过，格林伍德曾在2022年1月被控强奸未遂、恐吓和控制等罪名，过后被曼联禁赛。这些指控后来在2023年被撤销，格林伍德则被租借到西甲的赫塔费（Getafe）。马赛市长帕杨（Payan）在格林伍德的转会还没确定前曾表示：“我不想球会因此蒙羞。”

但主帅德泽尔比（De Zerbi）早前则说：“我不会过于关注私人生活。有球员加入我们，我就把他当作是我的孩子，我都会在公关场合维护他们。”

巴塞罗那球迷捐钱 盼帮球队引进威廉姆斯

亚马尔（左）与威廉姆斯（右）一同为西班牙夺得2024年欧锦赛冠军，球迷希望威廉姆斯也能够一同加入巴塞罗那。（法新社）

而作为新科欧锦赛冠军，西班牙边锋尼科·威廉姆斯（Nico Williams）也成为许多球会的目标。巴塞罗那（Barcelona）球迷就向球队的社交媒体TikTok账户捐钱，想帮助球队签约威廉姆斯，让他与好友亚马尔（Yamal）在巴塞罗那“团聚”。

巴塞账号视频下的一些留言就包括：“签下尼科” “我们百分之百需要尼科” “为了尼科·威廉姆斯”等。不过，球迷们在TikTok的送礼价值只介于5分钱到1欧元不等，相较于威廉姆斯所属球队毕尔巴鄂（Athletic Bilbao）所设的5800万欧元解约金是杯水车薪。

22岁的威廉姆斯在本届欧锦赛中攻入两球，包括在决赛中对阵英格兰首开纪录的一球。

拉比奥特成自由身 离开尤文图斯

拉比奥特离开尤文图斯后，下家可能是皇家马德里或体育米兰。（法新社）

而意大利豪门尤文图斯（Juventus）新加坡时间星期五（19日）则宣布，法国中场拉比奥特（Rabiot）成为自由球员离队，结束五年意甲征程。

29岁的拉比奥特于2019年离开巴黎圣日耳曼加盟尤文图斯。此前他曾在巴黎圣日耳曼赢得五次法甲联赛冠军，并在加盟尤文的首个赛季就赢得了意甲冠军。