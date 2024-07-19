离巴黎奥运会仅剩八天 臭氧污染成问题

（巴黎综合电）距离奥运会开幕仅剩一周多的时间，空气监测机构Airparif表示，巴黎地区星期五（7月19日）预计将出现臭氧污染。

Airparif预测，法兰西岛大区大部分地区“空气质量差”，臭氧含量也很高。

臭氧一般是由陆路交通工具与工业活动所排放的空气污染物，在阳光下发生化学反应而产生的，在处于地面时是有害的空气污染体物。

空气质量与水质一直是奥运会准备的重要考量，为了展示水质已改善，以及证明塞纳河作为举行活动是安全的，巴黎市长安妮·伊达尔戈（Anne Hidalgo）星期三（17日）下水游泳。

本周较早时，法国慈善机构Respire发布报告称，巴黎周边112所体育场当中，“绝大部分”的空气污染超过世界卫生组织建议的最高水平。这份报告用的数据是Airparif所提供的。

Airparif在网站上发文表示，空气污染对运动表现的影响“常常是隐晦的，却是非常真实的。即使影响不大，还是足以改变排名或分数的”。

至于天气情况，最近的天气预测显示，开幕式会碰到热浪或暴雨的概率低。由于奥运会的开幕式将全程在室外进行，让选手们尽享巴黎景色，天气情况一直是主办方的重要考量。

来自天气频道“La Chaine Meteo”的杜塞恩（Duchesne）表示，开幕式当天的天气预料是一般的夏天天气，大多是多云和晴天交织。高温气候的概率也不高，对预计参加盛会的数千名运动员、表演者以及超过32万名观众无疑是好消息。