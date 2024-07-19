日本体操女队队长未成年吸烟喝酒 丢巴黎奥运资格

（东京综合电）日本体操女队队长兼王牌宫田笙子，因未成年吸烟和违规喝酒，被日本体操协会从巴黎奥运会参赛名单中除名。

日本体操队目前正在摩纳哥集训，但日本体操协会日前接到举报，指19岁的宫田笙子在6月底到7月初在私人场合吸烟，而展开调查。宫田笙子缺席了星期三（7月17日）的公开训练，并在星期四（18日）返回日本，接受体协问话。

日本体协星期五（19日）在东京召开的紧急记者会中确认，宫田笙子有吸烟和饮酒行为，因此在和各方讨论后，让她退出巴黎奥运会比赛。

日本体协会长藤田直志（右）和専务理事西村贤二在记者会上鞠躬道歉。（法新社）

在日本，法定抽烟和喝酒年龄皆为20岁。宫田笙子除了承认吸烟，也曾在东京的国家训练中心住宿内喝酒，这也违反了日本奥委会和体协的规定。日本体协规定，国家队运动员在参与团队活动时，即使过了20岁，也不能抽烟和喝酒。宫田笙子提到，自己是因为压力大才吸烟和喝酒。

日本获首面女子体操团体赛奖牌目标或面对重挫

宫田笙子本届奥运会原本将率领一群年轻新丁出战，并备受期待获得自1964年东京奥运会以来，日本的首面女子体操团体赛奖牌，不过这一目标或面对重挫。

宫田笙子也是日本女队最有希望夺得个人项目奖牌的选手。她曾在2022年世界体操锦标赛获得平衡木项目铜牌，并在全能赛排名第五。她在今年4月的全日体操选拔赛夺冠，也在5月的NHK杯比赛中实现三连冠，拿到奥运会资格。

日本体协会长藤田直志说：“这不只是宫田笙子的责任，也是整个协会的责任。我们想要支持宫田，让她可以迈出新的步伐。”

体协表示，他们不会派选手顶替宫田笙子，由其余四名选手上阵巴黎奥运会团体赛和个人赛。每个参加体操团体赛的国家，原本可以有五名选手。