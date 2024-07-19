全球网络故障对巴黎奥运会影响有限 售票系统正常运行

（巴黎路透电）巴黎奥运会组委会新加坡时间星期五（7月19日）指出，全球网络故障导致他们的运作速度放缓，但影响有限。赛事门票销售系统则照常运作。

星期五发生的大瘫痪是由微软系统内第三方解决方案提供商CrowdStrike的系统出现故障所致。新加坡樟宜机场多家航空公司、泰国曼谷机场和马来亚铁道公司（KTMB）购票系统也受到影响。

巴黎奥运会组委会表示：“目前影响有限，主要涉及制服的发放和证件认证事宜。”组委会正与受影响人员联系，请他们改日再前往认证中心。

“巴黎奥运会的门票售卖系统未受影响。场馆准备工作正常进行，工作计划不受影响。火炬接力也在按计划进行。”

网络故障造成奥运媒体中心的认证柜台关闭，进入中心的安检工作则以人工方式进行。新西兰天空体育（Sky Sports）记者卡顿（Catton）说：“我今天早上到达巴黎，本想验证我的证件，但被告知不行。他们也无法发放任何证件，不清楚要等多久。”

巴黎奥运会组委会主席埃斯唐盖（Estanguet）强调，他们已经展开应急计划，但故障拖慢了运作进度，希望微软能迅速解决这个问题。

CrowdStrike总裁库尔茨（Kurtz）同日下午5时45分发文说，问题导因已找到，公司正在与受影响的顾客合作解决这个问题。