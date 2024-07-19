我国花剑男团夺金 共和联邦青年赛三金三银八铜收官

在新西兰举行的共和联邦青年暨青少年击剑锦标赛星期五（7月19日）迎来最后一天的赛事，新加坡花剑男团在青年组决赛击败英格兰夺金。佩剑女团则在半决赛不敌劲旅澳大利亚收获铜牌，我国以三金三银八铜收官。

在金牌争夺战中，选手苏恒旭和杜昀韬开局以两个5比3取得领先优势，不过对手在第三局反超，比分变为13比15。杜昀韬连续得分，助我国重夺领先至20比18。

然而，英格兰奋力反击，以25比24再度领先。英格兰下面几局持续领先，但苏恒旭最后一局力挽狂澜，打出9比4的比分，让我国在36比40落后的情况下完成逆转，以45比44险胜对手夺冠。

新加坡击剑总会技术总监米利（Milic）受访时表示，对选手们的成绩非常满意。他说，之前有三名选手（丘仰恩、杜昀韬和苏恒旭）在青年组男子花剑个人赛中打入半决赛是可喜可贺的成绩，即使未能夺冠，重点将放在持续进步，而不是纠结于丢失的成绩。

他也补充，好成绩能够展现我国年轻选手的潜能，新加坡的击剑运动未来令人鼓舞。

这是新加坡在本届赛会取得的第三面金牌。杜昀韬在青少年组男子花剑个人赛中夺得第一面金牌，陈韦佐则在青年组男子佩剑个人赛中夺得第二面金牌。此外，新加坡也在赛事中夺得三面银牌和八面铜牌，总奖牌数达到14枚，使我国在奖牌榜上与苏格兰并列第三位。