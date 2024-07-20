爱尔兰高球名将劳里领跑英国公开赛次轮

（特伦综合电）爱尔兰高尔夫球好手劳里（Lowry）星期五（7月19日）在皇家特伦高尔夫俱乐部举行的第152届英国公开赛第二轮比赛后，以低于标准杆七杆的成绩跃居领先地位，而北爱尔兰名将麦克罗伊（Mcllroy）和美国老将“老虎”伍兹（Woods）等大咖选手则惨遭淘汰。

在苏格兰西海岸狂风肆虐的情况下，154名参赛选手中只有10人取得低于标准杆的成绩，世界排名前10的球员中有五人未能进入周末的比赛。

劳里领先通过资格赛获得参赛资格的英格兰选手罗斯（Rose），以及首次参加大满贯赛的英格兰人布朗（Brown）两杆。

在2019年英国公开赛上赢得个人唯一大赛冠军的劳里，在第11洞吞下戏剧性的“双博基”（double bogey，高于标准杆两杆）后，迅速恢复状态，最终打出了低于标准杆两杆的69杆。他赛后说：“两天比赛过后，能够在这项赛事中领先，这就是我来这里的原因，明天以及接下来的任务是努力让自己在星期天赢得这场比赛。”

遭伤病缠身的老虎伍兹则在两轮之后，打出了超过标准杆14杆无缘晋级。这是他在英国公开赛历来的最差成绩。（路透社）

排名世界第二的麦克罗伊经过两天赛事，打出超过标准杆11杆的成绩，遭淘汰出局。遭伤病缠身的48岁美国老将“老虎”伍兹，则以更糟糕的超过标准杆14杆的成绩无缘晋级，创下个人在英国公开赛历来最差成绩。