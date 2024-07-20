美国男篮主帅科尔：得分轻而易举 奥运夺金关键在防守

（伦敦路透电）美国男篮主教练科尔（Kerr）表示，拥有美国职业篮球联赛（NBA）历史得分王、多位总冠军成员和史上最佳射手，美国队在巴黎奥运会上肯定会得分，关键在于他们能否打出令人窒息的防守，以防止与对手陷入对攻战。

科尔在星期六（7月20日）于伦敦迎战南苏丹队前，谈到美国队制胜关键时对记者说：“防守，防守，还是防守。我们会得分的，我们有这么多能得分的球员，关键在于防守。”

科尔的12人名单可以说是篮球史上最具天赋的阵容，由詹姆斯（James）、柯里（Curry）和杜兰特（Durant）领衔，他们的目标是为美国队带回连续第五枚奥运男篮金牌。

科尔面临的问题是找到合适的阵容，他说这取决于谁能限制住对手，“什么阵容能让我们有最大的机会防守住对手，我们就会采用，如果球队能像我们有时候防守对手那样，我认为我们很有机会获胜”。

美国队在迄今为止的三场热身赛中保持全胜，最近一场是以105比79大胜由约基奇（Jokic）领衔的塞尔维亚队。他们将在7月28日于法国里尔举行的奥运会首场小组赛中，再次面对塞尔维亚。

科尔表示，76人当家中锋恩比德（图）将继续首发。（路透社）

科尔表示，费城76人（Philadelphia 76ers）球星恩比德（Embiid）将继续首发，尽管这名中锋在首次参加国际比赛时表现漂浮。“乔尔（恩比德）将首发出场。我们正在考虑的是斯蒂芬（柯里）和勒布朗（詹姆斯）身边的两个侧翼位置。”

科尔指出，杜兰特将在周末晚些时候与球队合练，他此前一直因小腿拉伤而缺阵。“我很希望他能参加比赛，但我们必须一天一天地来，他今天会参加一些训练，我们明天再看看他的情况。”