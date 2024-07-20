泳联秘书长吴多泉参选会长职位 团队以现有班底为主

新加坡泳联现会长蔡荣俊早前患癌，宣布不会争取连任会长，并支持吴多泉领导的团队。

新加坡泳联将在今年9月30日或之前举行新一届选举。现任秘书长吴多泉星期六（7月20日）宣布组建团队，竞选泳联会长一职。

吴多泉在中华游泳会举行的团队介绍会上公布参选阵容，10人团队中有七位现任管理层成员。团队得到现泳联会长蔡荣俊的支持。蔡荣俊因患上慢性粒细胞白血病（chronic myeloid leukemia，一种癌症），星期三（17日）宣布任满后将不会竞选连任。

46岁的吴多泉曾是我国50米和100米蛙泳全国纪录保持人。他也是新加坡管理大学家族企业学院学术主任及战略与创业学习副教授（教育）。他也在今年4月成为亚洲泳联副会长（东南亚区）。

如果当选，吴多泉希望能帮助本地游泳俱乐部得到更多资源，例如更多泳池和使用科技改善泳将表现等。（龙国雄摄）

四大方向发展泳联旗下运动

他介绍，团队如果当选，下来四年的任期将放眼从四大面向发展泳联旗下的运动（游泳、水球、跳水、花样游泳和公开水域游泳），分别是壮大本地俱乐部、增加运动参与率和人群多样性、利用科技和科学加强运动员发展，及通过多方合作加强生态系统。

他说，通过与新加坡体育理事会和私人泳池拥有者合作，团队将争取更多的泳池设施，让本地俱乐部使用。他们也会探讨将一些国家队使用的科技，例如水球队使用的GPS追踪器、用于改善泳将表现的水下摄像机“WinnerCam”等，扩大给俱乐部使用。

本地游泳爱好者众多，吴多泉若当选，有意举办更多大师级游泳活动。（档案照片）

“本地对于大师级别（25岁及以上业余选手）游泳和水球运动也有浓厚兴趣。这为我们带来更好地组织和架构大师级活动，提高他们参与率的空间。我们也能奖励俱乐部，支持他们发展大师级游泳项目。”

吴多泉说，他们也将加强对运动员结束体育生涯后转换职业方向过程的帮助，通过和各方的战略性合作不仅能够支持我国水上运动生态系统发展，也能加强选手就业和训练等机会。

吴多泉：欢迎任何团队竞争

吴多泉向媒体介绍他和团队下来发展泳联旗下运动的四大面向。（龙国雄摄）

蔡荣俊上届是在无对手的情况下当选会长，目前还不清楚是否会有其他团队和吴多泉一行人竞争。吴多泉说：“我欢迎任何的竞争，因为这能让我们保持注意力，持续为这个社群奉献。从整个生态来看，对俱乐部和会员来说，让他们有选择比没有来得好。”

争取连任副会长，主管与其他企业或机构合作关系的欧阳颖樑也说：“我们不会把他们视为对手或敌人，无论有没有当选，我们会把他们视为可能可以一起合作的利益相关方。”

和现有管理层相比，吴多泉的团队出现了三张“新面孔”，但他们也是泳联社群熟悉的人。

竞选财政职务的符策汶两年前起就是泳联审计委员会的一员。郑倩如曾在2008年到2012年担任主管花样游泳项目的副会长一职，如今争取重回这一岗位。她也是我国前泳将，曾参与1972年奥运会女子100米蝶泳项目。游泳项目助理秘书长候选人周颂珊则是我国水球国家队前队员，参加过2006年共和联邦水球锦标赛和2011年东南亚运动会。

当选的新管理层任期为四年，直到2028年。

吴多泉团队参选阵容

会长：吴多泉（现秘书长）

秘书长：杨开荣（现财政）

财政：符策汶（新）

副会长（合作关系）：欧阳颖樑（寻求连任）

副会长（游泳）：黄丞勋（寻求连任）

副会长（水球）：苏金祥（寻求连任）

副会长（花样游泳）：郑倩如（新）

副会长（跳水）：林淑贤（寻求连任）

助理秘书长（游泳）：周颂珊（新）

助理秘书长（水球）：杨文愿（寻求连任）