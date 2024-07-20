纳达尔经四小时马拉松战役 闯入巴斯塔网球赛四强

（巴斯塔德综合电）纳达尔（Nadal）经过四小时的马拉松战役，以6比7（2比7)、7比5、7比5逆转险胜阿根廷选手纳沃内（Navone），锁定巴斯塔德网球公开赛的四强席位。

这是这名22届大满贯得主自两年前的温布登网球锦标赛以来，首次在一项赛事中闯入半决赛。

纳沃内今年的上升速度极快，年初还排在前100以外的他，目前世界排名已升至第36位，列此赛事第四种子球员。

在本地时间星期六（7月20日）凌晨结束的这场男单复赛中，纳达尔开局不佳，一开始就连丢三个发球局，以1比4落后。尽管他之后开始反击，将比赛拖入抢七局，但最终还是以2比7交出首盘。

纳达尔在第二盘重整旗鼓，以3比0领先，之后虽被纳沃内连赢四局反超比分，但38岁的西班牙名将没有退缩，在第11局完成关键破发，并在之后拿下发球胜盘局，从而以7比5扳回一盘。

决胜盘则轮到纳达尔在连丢两局后以5比2反超。纳沃内随后接连破掉纳达尔两个发球胜赛局，将比分追至5平，但和上一盘一样，纳达尔把握住了最后机会，再以7比5成功笑到最后。

纳达尔在赛后受访时说：“比赛很胶着、很漫长也很累。”

然而，这名西班牙老将在复赛不到24小时后，又将在半决赛中与克罗地亚球员艾杜科维奇（Ajdukovic）争夺决赛权。

巴斯塔德公开赛是纳达尔自去年5月的法国公开赛后，参加的首项比赛。他希望能借此来备战即将展开的巴黎奥运会。

兹维列夫期待在汉堡实现卫冕

另外，德国好手兹维列夫（Zverev）则在汉堡欧洲公开赛中以6比4、6比3力压中国的张之臻，第四次闯入这项红土赛事的半决赛。

这是他在本赛季取得的第43场胜利，超越了世界第一的辛纳（Sinner）。

兹维列夫在赢得这场比赛后说：“我很高兴能进入半决赛，但我不想在这里停止。我要继续前进，希望能在汉堡捍卫冠军。”