马克龙仍计划下塞纳河游泳 但未必会在奥运之前

（巴黎法新电）在法国体育部长阿梅莉·乌迪亚-卡斯特拉和巴黎市长安妮·伊达尔戈上周先后跳进塞纳河游泳后，法国总统府的发言人星期五（7月19日）也告诉记者，总统马克龙仍计划在塞纳河游泳，但未必会在奥运会前。

马克龙此前已多次强调会在塞纳河游泳，以力证河水的水质已经得到改善，不过他从未定下任何日期。

对此，法国总统府发言人说：“他（马克龙）没有说他会在奥运会前游泳，他只是宣布会下水游泳。

“他一直对此表示出确定性，但他未必有机会在奥运会前这么做。”

这名发言人还说：“正如马克龙宣布这一消息时所说，对他而言，除了让我们能够组织奥运会比赛之外，最重要的是，这将在未来几年为法兰西岛地区的所有居民提供一个公开游泳的场所。”

在星期五较早时候，巴黎市政厅宣布，在7月10日至16日进行的七天测试中，塞纳河有六天的水质是足够清洁，适合游泳的。

如果天气允许，塞纳河无疑是巴黎奥运会开幕式的焦点，它同时也会是铁人三项赛和游泳马拉松赛的举办地点。

倘若比赛当天的水质低于标准，那B计划将是延迟比赛几天或将比赛地点改到位于巴黎东部的马恩河畔韦尔（Vaires-sur-Marne）。这里是巴黎奥运会皮划艇静水、皮划艇激流回旋和赛艇的赛场。