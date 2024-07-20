丹戎巴葛联队法国前锋遭芽笼球迷种族歧视 足总展开调查

（新加坡讯）丹戎巴葛联队（Tanjong Pagar United）的法国籍前锋萨利夫·西塞（Salif Cisse）星期五（7月19日）在球队客战芽笼国际（Geylang International）的新加坡超级足球联赛中，被芽笼队球迷种族歧视，新加坡足球总会展开调查。

32岁的西塞告诉《海峡时报》：“听到猴子叫声，还有一些针对我肤色和我家人的用词，太过分了。我很惊讶，因为我没有想到我会在新加坡遭遇这样的事情。五个月前我来到新加坡后，我在所有球场都没遇过这样的事，我知道新加坡不是这样的地方。

“我希望犯错的这些球迷会受到严厉的惩罚，因为足球不容许种族歧视。我能给的最好回应就是在场上表现出色并进球，这比我和他们争辩或叫嚣来得好。”

家人来自西非国家马里的西塞，在这场于惹兰勿刹体育场举行的比赛中率先破门，这是他本赛季七场比赛的第四个进球，不过球队最后3比5落败。

一名不愿具名的球迷说：“每次西塞拿球时就会有很清楚模仿猴子叫的声音，很令人惊讶。我希望当局能够找出这些人，并惩罚他们。声音是从芽笼队球迷区传出的。”

芽笼国际：已联系丹戎巴葛并补偿西塞

丹戎巴葛联队在脸书上表示，他们将正式向新加坡足总投诉此事，也会报警。足总发言人则确认得知有关指控，并严正看待此事。发言人说：“足球运动中无法容忍任何形式的辱骂、种族主义或暴力行为，犯下这些错误各方将被严惩。”

芽笼国际也在脸书上向球迷发文，指球队正在和有关方进行内部调查，并将和他们的球迷会Ultra Eagles持续努力，监督球迷的行为，经营更安全和更有包容性的环境。

“我们已经联系丹戎巴葛联队，向受影响的球员提供某种形式的补偿。我们想向你确保我们坚决反对种族歧视。这起事件并不代表新加坡想向外国球员展现的样子。”

Ultra Eagles发言人拉惹则说，他们已经找出涉事球迷的身份，不过他们不是球迷会的会员。“我们已经发出文告并向球会报告，也会和球会及当局合作调查。”

同样陷入歧视风波 费尔南德斯祸不单行被定罪

费尔南德斯在切尔西处境尴尬，多名队友已经在Instagram取消对他的关注。（路透社）

本周较早之前，包括前锋姆巴佩（Mbappe）在内的法国国家队球员，也被刚夺得美洲杯冠军的阿根廷球员种族歧视。阿根廷中场恩佐·费尔南德斯（Enzo Fernandez）在巴士上开直播，与数人一起高唱带有歧视法国球员意味的歌曲，引起轩然大波，国际足联和费尔南德斯所属的球会切尔西（Chelsea）都已展开调查。

祸不单行的是，23岁的费尔南德斯星期五（19日）因为去年一起开车闯红灯的违规事件被判有罪。他在去年11月28日被指开着保时捷闯红灯，并在没有第三方保险的情况下就开车上路。

当地警方过后向他要求提供车主资料，但他没有给，因此被判有罪。闯红灯和没有保险的控状则被撤销。案件将在9月11日下判。