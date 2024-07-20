克服疲惫与落后局面 纳达尔杀入巴斯塔德网球赛决赛

尽管上一场比赛打了近四小时且休息不到20个小时，38岁的西班牙网球天王纳达尔（Nadal）依然宝刀未老，在本地时间星期六（7月20日）晚上举行的巴斯塔德网球公开赛男单半决赛中，以4比6、6比3、6比4打败克罗地亚球员艾杜科维奇（Ajdukovic），杀入决赛。

这已是纳达尔连续第二场比赛反败为胜。在上一场复赛中，纳达尔对垒今年上升速度极快的阿根廷球员纳沃内（Navone）面对苦战，首盘战至抢七后以6比7（2比7）落败，但他毫不气馁，以两个7比5完成逆转。整场比赛用时3小时59分钟。

或许是因为疲惫，也可能是因为不熟悉对手，纳达尔在半决赛一开始就以0比3落后。虽然他之后成功破发，连得两分，但还是4比6输掉首盘。

纳达尔再次反败为胜

但这名前世界第一很快就稳住阵脚，他在第二盘先丢一局的情况下以5比2反超，最终以6比3扳平总比分。

到了关建的第三盘，纳达尔一开始就破了艾杜科维奇的发球局，并迅速建立3比0的优势。艾杜科维奇之后利用两次破发和一记爱司球（Ace）将比分追至3比3，证明自己并非省油的灯。

但纳达尔依然技高一筹，面对从资格赛打起、世界排名第130的艾杜科维奇，他随后连赢三局，以6比4锁定决赛资格，自2022年法国公开赛以来首进决赛。

即将与纳达尔争冠的是葡萄牙球员博尔热斯（Borges）与阿根廷球员蒂兰特（Tirante）之间的胜者。

巴斯塔德公开赛是纳达尔自去年5月在法国公开赛止步首圈后，参加的首项赛事。他希望能借此来备战即将展开的巴黎奥运会。