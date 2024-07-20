克服疲惫与落后局面 纳达尔杀入巴斯塔德网球赛决赛

何欣颜

更新 /
更新 / 2024年7月20日 11:27 PM
发布 /
发布 / 2024年7月20日 10:46 PM
纳达尔顺利打败一路从资格赛达打到半决赛的克罗地亚球员艾杜科维奇，勇闯巴斯塔德网球赛决赛。（法新社）
纳达尔顺利打败一路从资格赛达打到半决赛的克罗地亚球员艾杜科维奇，勇闯巴斯塔德网球赛决赛。（法新社）

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尽管上一场比赛打了近四小时且休息不到20个小时，38岁的西班牙网球天王纳达尔（Nadal）依然宝刀未老，在本地时间星期六（7月20日）晚上举行的巴斯塔德网球公开赛男单半决赛中，以4比6、6比3、6比4打败克罗地亚球员艾杜科维奇（Ajdukovic），杀入决赛。

这已是纳达尔连续第二场比赛反败为胜。在上一场复赛中，纳达尔对垒今年上升速度极快的阿根廷球员纳沃内（Navone）面对苦战，首盘战至抢七后以6比7（2比7）落败，但他毫不气馁，以两个7比5完成逆转。整场比赛用时3小时59分钟。

或许是因为疲惫，也可能是因为不熟悉对手，纳达尔在半决赛一开始就以0比3落后。虽然他之后成功破发，连得两分，但还是4比6输掉首盘。

纳达尔再次反败为胜

但这名前世界第一很快就稳住阵脚，他在第二盘先丢一局的情况下以5比2反超，最终以6比3扳平总比分。

到了关建的第三盘，纳达尔一开始就破了艾杜科维奇的发球局，并迅速建立3比0的优势。艾杜科维奇之后利用两次破发和一记爱司球（Ace）将比分追至3比3，证明自己并非省油的灯。

但纳达尔依然技高一筹，面对从资格赛打起、世界排名第130的艾杜科维奇，他随后连赢三局，以6比4锁定决赛资格，自2022年法国公开赛以来首进决赛。

即将与纳达尔争冠的是葡萄牙球员博尔热斯（Borges）与阿根廷球员蒂兰特（Tirante）之间的胜者。

巴斯塔德公开赛是纳达尔自去年5月在法国公开赛止步首圈后，参加的首项赛事。他希望能借此来备战即将展开的巴黎奥运会。

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