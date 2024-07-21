我国乒乓队三新丁亮相奥运 抛开包袱平常心上阵是关键

目前积极培养年轻选手的我国乒乓总会，除了在东京奥运会后成为一姐的曾尖，郭勇和周靖祎两位小将也拿到奥运资格。三人初登奥运舞台能否克服压力，放开打球，是团队赛前备战的要点之一。

上届东京奥运会，我国乒乓球女单于梦雨带伤上阵，勇闯半决赛，虽然没能赢得奖牌，但她的拼搏精神至今让人记忆犹新。

不过东奥后我国乒队大换血，于梦雨、冯天薇、林叶退下，本届巴黎奥运将由男单郭勇、女单曾尖和周靖祎挑大梁。三人都是首次参加奥运，赢得奖牌并不实际，如何克服首次参赛的压力，打出表现并为未来铺路才是主要目标。

我国乒队这次在巴黎奥运并没有拿到团体赛资格，只参加男女单打赛，是2008年奥运推出团体赛后第一次。不过考虑到乒队相当年轻，换血也并非一朝一夕的事，因此能有三位选手拿到奥运资格，并不容易。

新加坡乒乓总会上个月在记者会上说，18岁的郭勇和19岁的周靖祎能拿到巴黎奥运资格出乎他们意料之外。他们两年前才从青年队升上国家队，原本准备放眼2028年洛杉矶奥运会，但能提前亮相巴黎奥运，对两人未来的成长大有帮助。

教练：郭勇有“大心脏” 周靖祎包袱较多

和27岁的曾尖相比，郭勇和周靖祎年纪较轻，为他们调适好比赛心态是男队主教练高宁和女队主教练井浚泓的主要任务之一。两位教练指出，郭勇相对“大心脏”，而周靖祎打球时有比较多包袱。

除了指导战术和球技，我国乒乓球男女队主教练高宁（右）和井浚泓也要管理好球员的比赛心态。（唐家鸿摄）

井浚泓说，两人的想法比较不同，郭勇比较直截了当，而周靖祎从经常夺冠的青少年赛事升上成人组后“受挫感”比较强，有比较多纠结的部分。

“可能是男孩子和女孩子心态上的不一样，郭勇的想法相对比较‘粗线条’，有时候想得太细不见得是好事，在这种时候想得粗一点简单一点，反而没有那么多的包袱。”

“靖祎其实是个非常好强的孩子，对自己的要求很高，所以也造就她最后在这么短的时间能入选奥运会，极其不容易……她特别希望能够打好，不过加上伤病困扰，心理会比较纠结一些。”

也是混双搭档 周靖祎和郭勇相互照应

周靖祎（左）和郭勇在今年5月的乒总常年颁奖礼上，分别获颁最佳青年球员和最佳球员奖。（档案照）

和曾尖及郭勇透过赢得东南亚区奥运资格赛进军巴黎不同，周靖祎依靠亚洲排名拿到参赛资格，这个成就在此前似乎遥不可及。井浚泓说，周靖祎一直都有膝盖伤患，没有办法完全解决，在奥运资格赛期间多半都是带伤打比赛。

“一年多前她的排名还差很远，不过她亚运会打入16强，后面几站比赛也打得不错，分数上来后，慢慢看到晋级奥运的希望，是好事但也是多了一层心理压力。”

不过好在周靖祎和郭勇也是混双搭档，两人相当熟络，到了巴黎也能够互相照应，加上有教练指点，盼能消除可能出现的紧张感。

对于首次奥运之旅，周靖祎说：“我将全力以赴，享受在场上的时刻，能够和顶尖选手比拼对我来说是向他们学习的好机会，也希望能留下好的回忆。”

郭勇：不会因为奥运会而特别准备

郭勇虽然年纪轻，但心理素质很出色，放眼在奥运上演以弱克强的戏码。（唐家鸿摄）

至于郭勇，高宁则称赞他“心理素质不错，年龄小，心很大”，并表示郭勇对自己的理解不俗，关键时刻也能顶住压力，在曼谷的资格赛决赛两度落后的情况下追平并反超就是最好的例子。

高宁说：“不过他毕竟是小孩子，第一次参加，可能比较兴奋，我会告诉他不管在备战时或练技术上来看都不要太着急，要提高稳定性。”

郭勇似乎了解教练的顾虑，他受访时说，他将照常准备每一场比赛，不会因为这是奥运会所以特别进行准备，以平常心应对。他曾参加过法国联赛，对巴黎并不陌生。

对于想在巴黎做的事，郭勇说：“我不怎么看其他项目，但比如像勒布朗·詹姆斯（LeBron James，美国篮球巨星）这样的运动员很出名，期待看看可以在那里见到谁，和他们拍拍照、说说话。”

曾尖：出发前到观音庙拜拜

曾尖则是三人之中唯一有过奥运经历的选手，虽然她是首次参赛，不过她在上届东京奥运时曾作为我国陪练在场助阵。

她说：“奥运会的气氛还是和平常的比赛不一样。我在观众席的时候能亲身感受到那种气氛，和紧张及压力。同时也在想当时如果我站在奥运的赛场上，肯定更紧张，这次希望自己真正去奥运赛场的时候，能好好享受比赛。”

曾尖从上届的陪练到本届真正踏上赛场，盼将自己以往大赛的经验运用到巴黎奥运会这个更大的舞台上。（唐家鸿摄）

虽然同样会感到紧张，但曾尖说，她三年前开始代表我国参加国际大赛，有东南亚运动会、共和联邦运动会及亚洲运动会经验，如今希望将前几次的经历发挥在奥运赛场，把自己的实力发挥到最好。

奥运对垒签表将在7月24日出炉。曾尖说，在出发到巴黎之前，她会到本地观音庙拜拜及求签，希望在观音庙和在巴黎都能抽到好签。

三人大概率皆免打附加赛

巴黎奥运乒乓球男女单打各有67位选手参赛，郭勇在参赛男选手中排名第47。曾尖和周靖祎则分别排在第31和第54。根据赛制，前32的选手能直接进入64强，其他选手则可能要参加一轮附加赛。不过考虑到只有排名第65至67的选手会和排名33至64位的其中三位选手打附加赛，因此郭勇和周靖祎大概率也可以直接参加64强，和前32的选手比拼。

除了新加坡球员，乒乓球霸主中国在东京奥运会丢失首次列为赛项的混双项目金牌，在决赛输给日本，自2004年雅典奥运以来首次无法横扫所有乒乓球金牌。这次他们能否忘掉上届的失利，重新包揽五金，是本届奥运的看点。