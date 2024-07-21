詹姆斯临危救主 美国队热身赛险胜南苏丹

(伦敦法新社电）詹姆斯（James）在比赛最后时刻突破上篮得手，帮助美国以101比100战胜南苏丹，于新加坡时间星期天（7月21日）凌晨进行的热身赛中，惊险战胜巴黎奥运会同组对手。

美国开场打出10比2的比分迫使南苏丹叫出暂停，之后南苏丹内外开花，以26比24的两分优势结束首节。第二节南苏丹外线手感火热，分差最大来到16分，美国半场落后14分。第三节末尾，詹姆斯带领美国打出23比5的进攻波成功反超五分，以81比76的比分进入末节。

第四节双方比分始终接近，效力于夏洛特黄蜂（Charlotte Hornets）的索尔（Thor）于比赛还剩20秒时命中三分，帮助南苏丹100比99领先。詹姆斯则在比赛还剩八秒时突破上篮得手，美国此时101比100反超。南苏丹还有最后一次进攻机会，但卡利克·琼斯（Carlik Jones）在剩下六秒时投篮未中，温延·加布里埃尔（Wenyen Gabriel）两次抢篮板未果，随即比赛结束。

科尔：这场热身赛强度类似奥运会

美国男篮主教练科尔（Kerr）赛后说，这场热身赛强度类似奥运会，他说：“这场让我们感受一下在巴黎的比赛会是怎样的感觉。”

这名金州勇士（Golden State Warriors）的教练也承认自己有些大意，他说：“南苏丹表现出色，我没有很好地准备我的队伍。我们没有足够重视他们的能力，这是我的责任。”

全场拿下25分的詹姆斯赛后说，美国队仍需时间磨合：“其他队伍都已经进行一到几个月的训练，而我们只有两周时间。我们需要把握每场比赛，提升自己。”

喀麦隆出生的中锋恩比德（Embiid）于2022年成为美国公民，这场比赛为美国贡献了14分和7个篮板。戴维斯（Davis）替补出场，贡献了15分和11个篮板，他也说队伍还需更多时间。

他说：“我们还没有磨合至百分百，但正如我之前说的，目前一切都还是可控的。”

目前世界排名33的南苏丹险些爆冷战胜星光熠熠的美国，沙约克（Shayok）全场得到24分，琼斯（Jones）贡献15分、11个篮板和11次助攻的三双数据，而替补上场的托尔得到14分。

沙约克曾在中国CBA为山东队效力，也短暂地与恩比德一同效力费城76人（Philadelphia 76ers）。琼斯则效力于塞尔维亚传统劲旅贝尔格莱德游击（Partizan Belgrade）的篮球队。

美国将于7月31日在巴黎奥运会的小组赛中再次面对南苏丹。