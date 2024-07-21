国际奥委会：全球网络故障对巴黎奥运会是“好的考验”

（巴黎综合电）国际奥委会表示日前的全球网络故障对巴黎奥运会的准备工作，是一次很好的考验。

网络安全公司CrowdStrike星期五（7月19日）更新软件，导致微软Windows操作系统受影响，引发了全球大范围宕机。除了飞机停飞，广播停播，以及客户无法获得医疗或银行服务，部分奥运会运作也受到了影响。

国际奥委会发言人亚当斯说道：“当天早上，确实有些严重的问题，但都有效解决了，是一次很好的考验。”

2018年平昌冬季奥运曾遭网络攻击

今年的巴黎奥运会将于7月26日（星期五）开幕。这已不是奥运会首次受网络系统宕机或网络袭击的影响——2018年的平昌冬季奥运会就曾遭遇过网络攻击。

亚当斯补充：“网络攻击是每个人生活的一部分，奥运会当然也是重大目标。因此，我们有大量的保护措施。我们的员工和合作伙伴向我们保证，我们已做好了非常充分的准备。”

他强调：“准备永远不嫌多，我们在平昌就差点成为受害者。我们非常有信心懂得如何应对。”

法国申办2030年冬季奥运会 将进行投票

亚当斯也提到，国际奥委会执委星期六（7月20日）已对法国申办2030年冬季奥运会一事进行讨论，下星期六的会议将进行投票表决。

虽然如此，法国还未交出两项关键保证，这对获得批准至关重要。其中一项未交出的保证是奥弗涅—罗讷—阿尔卑斯大区（Auvergne-Rhone-Alpes）与普罗旺斯—阿尔卑斯—蔚蓝海岸大区（Provence-Alpes-Cote d’Azur）的公共合作伙伴出资协议。

国际奥委会将同时对2030年法国申办冬季奥运，与2034年盐湖城申办冬季奥运会，进行投票表决。

亚当斯说：“由法国举办2030年的冬季奥运会是很好的建议，但法国近来的政治动荡，也将对此有一定的影响。”