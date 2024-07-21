莱尔斯跑出个人最佳绩 巴黎奥运盼破世界纪录

（伦敦法新社电）美国短跑名将莱尔斯（Lyles）在当地时间星期六（7月20日）以9秒81的个人最佳成绩，赢得在伦敦进行的钻石联赛男子100米冠军，这是巴黎奥运前的最后一场百米赛事。

莱尔斯的起跑迅速，最终刷新个人最佳成绩夺冠，轻松击败潜在的奥运竞争对手，直指巴黎奥运会百米金牌。

莱尔斯赛后说：“起跑本可以更好，但之后的过渡很顺利。我本来希望能跑进9秒80以下，但似乎风势没有帮助到我。”

莱尔斯：关注者越多 我表现越好

谈到即将到来的巴黎奥运会，莱尔斯补充道：“我知道我们会受到更多关注，但我等待这一刻已经六年了！”

莱尔斯是网飞最新纪录片《短跑飞人》（Sprint）的明星之一，他坚信自己不会因为公众关注而胆怯：“我就是为这些最重要的时刻而生，关注的人越多，我表现得越好。

莱尔斯对巴黎奥运会的4X100米接力也充满期待，希望能打破由“飞人”博尔特领衔的牙买加队，在2012年伦敦奥运会上创造的36秒84的世界纪录。

南非短跑健将阿卡尼·西姆拜恩（Akani Simbine）以个人赛季最佳成绩9秒85获得第二名，而博茨瓦纳选手莱西莱·特博格（Letsile Tebogo）以9秒88排名第三，扯平博茨瓦纳国家纪录。

英国田径锦标赛与2024年NCAA锦标赛的冠军路易·欣奇利夫（Louie Hinchliffe）以9秒97的成绩排名第四，同样跑出9秒97的牙买加运动员阿基姆·布雷克（Ackeem Blake）拿到第五。英国选手休斯（Hughes）则以10秒00的成绩排名第六。