郑钦文打入巴勒莫网球赛决赛

（巴勒莫综合电）中国首号女单网球员郑钦文打入巴勒莫网球赛决赛，这也是郑钦文自今年的澳大利亚公开赛后，首次打入决赛。

郑钦文在本地时间星期天（7月21日）凌晨的半决赛中对战法国选手戴安娜·帕里（Diane Parry），以7比5、6比4的成绩直落两盘胜出，晋级决赛。她也是2023年的巴勒莫网球赛冠军，此次进行卫冕战。

她将在本地时间下个星期一（22日）凌晨的决赛中对战卡罗利娜·穆霍娃（Karolina Muchova）。这将是她们第二次对战，第一次是在2022年的马德里网球公开赛。当时，郑钦文6比1、3比6、4比6不敌卡罗利娜。

世界排名第七的郑钦文在今年1月的澳网打入决赛，可惜不敌阿里娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），无缘这项大满贯赛事冠军。

对垒戴安娜的半决赛，郑钦文在第一盘中连续三次破发，成功拿下第一盘。她在第二盘的第三局破发，成功拿下比赛的胜利。

郑钦文说：“与其他比赛比起来，我在这场比赛中情绪更加高昂。”

她也评价了对手道：“她打得非常好，而且球风强硬。她在红土球场上的手感非常好，与她对阵并不容易。她的节奏变化多端。”

郑钦文的决赛对手卡罗利娜·穆霍娃是去年法国网球赛公开赛的亚军，她在半决赛中以两个6比1击败了伊琳娜—卡梅利亚·贝古（Irina-Camelia Begu），晋级决赛。