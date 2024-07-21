最后一届新加坡打比 约5800人入场看赛马

新加坡打比赛结束后，克兰芝赛马场将进行多两场大赛，10月5日举行的第100届新加坡金杯赛是本地最后一场赛马赛事。

克兰芝赛马场即将熄灯，星期天（7月21日）举办最后一届新加坡打比赛（Singapore Derby），这场比赛也是我国历史最悠久的赛马赛事之一，一共吸引约5800人到场观赛。

首届新加坡打比在1880年举行，至今已有144年历史。它每年7月举办，且只限四岁幼马参赛，赛程为1800公尺。

为感谢马迷们多年来的支持，赛马公会免费开放让18岁以上的公众进入一楼看台区看比赛，5000张票很早就发放完毕，甚至还有马迷到了现场后遗憾无法入场。

这5800人里有不少是首次前来观看赛马的，29岁的邱丽媖（电影选片人）受朋友邀请前来克兰芝赛马场看新加坡打比赛，她告诉《联合早报》：“马场10月就要关了，从文化和历史事迹的角度来说我觉得很有趣，我一直都很想看赛马如何进行，所以就来了。”

马儿准备出场前 到沙圈绕一场给公众看

邱丽媖也说道，马儿准备出场前到沙圈绕一场给公众看其状态这环节非常有趣。她继续说：“拿一级方程式（F1）来说，你看不到赛车的状态，但赛马是你可以从它们的状态去观察，然后看看它们如何在场上表现。”

摄影爱好者王绥良（69岁）和几个好友一起来看新加坡打比，他直言：“我平时拍建筑、花和动物，但因为马场要关了我今年才开始拍赛马。我要给我的孙子看这些照片，因为之后就没有赛马了。”

为了让公众更了解新加坡打比的历史，赛马公会还在克兰芝地铁站和德士站至马场的走道上准备了故事版，让公众了解这项赛事的缘起、发展过程，以及重要事迹。

马迷在看台为自己下注的马儿加油喝彩。（白艳琳摄）

“林家洒脱”赢得新加坡打比

政府去年6月宣布，会在2027年3月收回占地120公顷的克兰芝马场，这意味着在本地已进行超过180年的赛马活动将画上句点。新加坡打比赛结束后，克兰芝赛马场将进行多两场大赛，分别是英女王二世杯（Queen Elizabeth II Cup）和第100届新加坡金杯赛（ Grand Singapore Gold Cup）。

英女王二世杯在9月7日进行，而新加坡金杯赛则在10月5日举行，这将是本地的最后一场赛马。

“林家洒脱”（马）和骑师雷马克赢得新加坡打比。（白艳琳摄）

在星期天结束的新加坡打比中，“林家洒脱”（Lim’s Saltoro）为骑师雷马克和练马师马定贤赢得胜利。

“林家洒脱”是马定贤自“林家闪电”（Lim’s Lightning）到“林家准将”（Lim’s Kosciuszko）后，第三代镇仓之宝，比赛开始前就已经被视为夺冠热门，“林家洒脱”在上个月底的裁判杯（1600公尺2级赛）也捧走冠军。